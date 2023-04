Gli studenti del Bodoni di Saluzzo alla fase regionale delle Olimpiadi di neuroscienze

Sabato 18 marzo si è tenuta la fase regionale delle Olimpiadi di Neuroscienze a cui la scuola ha partecipato con tre allievi (Angelica Quaglia di 1^K, Mattia Poggio e Andrea Quaranta di 4^B), che avevano superato la fase di Istituto, accompagnati dal docente Referente, prof.ssa Francesca Riccardino.

Arrivati al Dipartimento di Anatomia dell’Università di Torino, dove si teneva la prova, i ragazzi hanno preso posto nelle tipiche aule a semicerchio e hanno affrontato le prime due prove a tempo: un cruciverba e domande a scelta multipla.

“Alla fine delle prove abbiamo avuto il tempo per visitare il Museo di Anatomia sotto la guida della professoressa che ci ha spiegato i reperti esposti”- spiega Mattia Poggio “prima di rientrare e sapere i cinque nomi dei ragazzi che avrebbero affrontato l’ultima prova che avrebbe selezionato il rappresentante della nostra regione per la fase nazionale. Quando hanno pronunciato il mio nome è stata una sorpresa: ero felicissimo, ma anche preoccupato per l’ultima prova, forse la più difficile: dieci domande a risposta diretta.”

Al temine, dopo qualche minuto in cui i ragazzi si sono confrontati, finalmente hanno dato la classifica finale… Mattia è arrivato 4° regionale!

Ottimi posizionamenti anche per gli altri ragazzi del Bodoni: 7° posto per Andrea Quaranta e 11° per Angelica Quaglia su 46 partecipanti…