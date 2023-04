Officine: quale ruolo giocano gli aspiratori fumi?

In ambito industriale, a seguito di lavori di saldatura, è bene ricorrere a un aspiratore di fumi.

Si tratta di un dispositivo indispensabile per eliminare tutte le micro-particelle potenzialmente dannose che si vanno a generare e che potrebbero essere inalate. Sono perciò utili a creare un ambiente salubre, scongiurando tale rischio, e sono perlopiù macchinari a braccio semplici da direzionare, spostare e trasportare proprio per seguire l'addetto nelle varie lavorazioni.

Per avvalersi di un prodotto sicuro ed efficiente, in fase di scelta è possibile guardare agli aspiratori fumi per officine di saldapro.it, e-store specializzato che mette a disposizione tantissimi modelli, selezionati esclusivamente tra le proposte dei migliori brand del settore.



Come funzionano gli aspiratori di fumi

Ai sistemi portatili e tubolari da apporre direttamente sulla fonte che si vuole purificare, talvolta si possono anche abbinare veri e propri ventilatori di aspirazione, che convogliano l'aria nei filtri a pressione diversa a seconda delle singole necessità. Molti sistemi di filtraggio hanno diversi livelli, provvedendo così a trattenere sia le parti più grossolane che quelle più sottili, rendendo l'ambiente industriale sempre adeguato e salubre.

I gradi di efficienza dei vari filtri seguono gli standard EN ISO, che ne stabiliscono le caratteristiche principali al fine di sopperire alle esigenze più diverse. Metalli come l'acciaio zincato possono essere ripuliti in maniera rapida e ottimale, altri trattengono benissimo anche scintille o composti oleosi, altri ancora utilizzano la fibra di vetro quale complemento prezioso per trattenere anche le polveri più fini.

Resistenza termica e alle micro-abrasioni fanno di questi filtri il cuore dei sistemi più evoluti che, usandoli sinergicamente, decontaminano anche ambienti di lavoro di grandi dimensioni.



I modelli di aspiratore di fumi più acquistati

Tra gli aspiratori di fumi più ricercati, anche online, è possibile annoverare i modelli a braccio semovente, che possono raggiungere altezze superiori ai 4 metri (pur se predisposti per essere eventualmente integrati con ulteriori prolunghe) e si prediligono per personalizzare al massimo la direzione di aspirazione: vengono ancorati ai sistemi più complessi a parete e si usano sia per gas e vapori che per polveri e particelle di metallo.

La bocchetta principale ha spesso lamelle regolabili, oltre a essere dotata di luce al LED che ha lo scopo di rendere sempre chiara l'area di lavoro. I bracci più complessi e snodati possono ruotare a 360 gradi e hanno un ottimo bilanciamento, in qualunque posizione li si predisponga.

Altri sistemi di filtraggio molto richiesti, impiegati soprattutto per le polveri, sono i modelli che presentano un corpo a sé stante che incanala il materiale aspirato e ha tubi flessibili da direzionare dove serve. Molto spesso, per la loro componente principale più massiccia, vengono dotati di ruote per il trasporto agevole ovunque si renda necessario. In genere, vi si montano filtri usa e getta da sostituire di volta in volta e possono presentare tubi doppi per usi intensivi e frequenti.

I ventilatori che si trovano a monte dei bracci snodabili, invece, devono sempre essere caratterizzati da pale in materiale idoneo a sopportare la tipologia di fumi o particelle incanalati: oltre alle dimensioni, infatti, per tali elementi vanno scelte anche le leghe migliori per resistere a forte calore (come nel caso delle già citate scintille) e al contempo produrre il minor inquinamento acustico possibile.

Nell'ambito degli aspiratori carrellati portatili, poi, vi sono anche dispositivi che sono pensati per luoghi lavorativi non fissi come può essere un capannone industriale oppure un ambiente unico. Un cantiere edile o navale, che quindi può trovarsi all'aperto, può trovare un valido supporto in aspiratori di fumi che abbiano tutti gli elementi che servono, ventilazione inclusa, in un corpo unico facilmente posizionabile.