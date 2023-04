Un bioblitz nel Bosco dell’Alevè e un laboratorio sugli alberi, esempi di libertà

Il Parco del Monviso organizza due eventi legati agli alberi: sabato 22 aprile si tiene un’escursione con osservazioni naturalistiche nel Bosco dell’Alevè, con partenza da Casteldelfino; martedì 25 aprile si svolge al Museo Naturalistico del Fiume Po di Revello una lettura e un laboratorio sugli alberi, esempio di libertà. Per partecipare a ciascuno degli appuntamenti in calendario, gratuiti e rivolti a famiglie con bambini, è necessario iscriversi dal sito www.parcomonviso.eu.

Sabato 22 aprile è in programma “Bioblitz primaverile nel bosco dell’Alevè”, una camminata nella cembreta più estesa dell’arco alpino con l’accompagnamento di una guida naturalistica. Nel corso dell’escursione, i partecipanti saranno condotti alla scoperta di specie animali e vegetali da fotografare e di cui condividere gli avvistamenti sulla piattaforma online iNaturalist. La partecipazione è particolarmente indicata per i bambini purché abituati a camminare: l’evento si svolge dalle 9 alle 14 con ritrovo in piazza Valentino a Casteldelfino, nei pressi della chiesa parrocchiale; si suggerisce di portarsi il pranzo al sacco. A seguito del ritrovo in centro a Casteldelfino si effettuerà un breve spostamento in auto fino alla borgata Alboin, da dove prenderà effettivamente il via l’escursione che, con un dislivello positivo di poco più di 500m, porterà in meno di tre ore al lago Bagnour. Le attività si concluderanno con una visita al Centro Alevè, dove è ricreato l’ambiente della cembreta con tanti suoi abitanti. È vivamente consigliato l’uso di abbigliamento e attrezzatura specifica per la camminata in ambienti montani, dove le condizioni meteorologiche possono subire repentini cambiamenti. In caso di maltempo l’evento sarà annullato, dando comunicazione agli iscritti.

iNaturalist è la piattaforma online promossa da California Academy of Sciences e National Geographic Society che raccoglie la più vasta comunità di naturalisti, professionisti e appassionati del mondo. Sul sito www.inaturalist.org, che conta circa sei milioni di iscritti da tutto il mondo, sono state caricate più di 130 milioni di osservazioni di organismi viventi, animali e vegetali di ogni specie. La piattaforma promuove e incentiva i bioblitz, eventi in cui i partecipanti cercano di avvistare quante più specie possibili.

Martedì 25 aprile si svolge a Revello, presso il Museo Naturalistico del Fiume Po (piazza Denina 5) e in collaborazione con il Comune di Revello, “Alberi, esempio di Libertà”, un evento che prevede una lettura sugli alberi e sui loro rami, che ne raccontano le origini e le peculiarità, e un breve laboratorio in cui tutti i partecipanti rifletteranno sull’unicità di ogni persona a partire dalle dita delle proprie mani. L’attività si tiene in occasione della Festa della Liberazione ed è organizzata per riflettere su un luogo in cui la nostra democrazia ha messo i suoi semi e li ha fatti attecchire, ovvero il bosco. Attraverso l’esempio degli alberi, addentrandosi idealmente in una foresta, i partecipanti riconosceranno il proprio portamento e la propria identità personale. L’evento si svolge in due turni di un’ora e mezza ciascuno alle ore 14.45 e alle ore 16.45; previsto un numero massimo di 10 partecipanti a turno.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione Itur, responsabile delle attività di educazione ambientale promosse dal Parco del Monviso, all’indirizzo di posta elettronica monviso@itur.it.