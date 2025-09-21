Con la Lipu di Cuneo per celebrare le giornate dell'Eurobirdwatching

Nella giornata di sabato 4 ottobre 2025, la sezione Lipu di Cuneo organizza un’escursione guidata in località “Beinale” (Magliano Alpi), in concomitanza con le giornate dell’Eurobirdwatch, grande evento europeo dedicato al birdwatching e al censimento dei migratori, organizzato in oltre 30 paesi europei dalle associazioni aderenti a Birdlife International.

L’evento è gratuito e coinvolgerà decine di migliaia di appassionati in tutta Europa e si propone di sottolineare l’importanza della migrazione degli uccelli e la necessità di tutelare gli habitat in cui vivono, i luoghi dove nidificano e le aree di sosta durante le migrazioni.

L’appuntamento è per le ore 8,30 presso il “parcheggio ex Mercato Uve)” per condividere l'utilizzo delle auto, il rientro è previsto per le 13.

Si consiglia abbigliamento adeguato, scarponcini e binocolo (la Lipu metterà a disposizione due cannocchiali). In caso di pioggia insistente l’escursione sarà sospesa.

Per informazioni e prenotazioni tel.: 328 4277574 oppure mail: cuneo@lipu.it.

