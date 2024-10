Attende di essere interrogato in carcere l’uomo accusato di aver aggredito la moglie a coltellate

E' detenuto presso il carcere di Cerialdo a Cuneo l'uomo che nella notte tra sabato 28 e domenica 29 settembre avrebbe accoltellato la moglie al culmine di una lite nella loro abitazione di Morozzo, dove coi due, entrambi cittadini italiani, vive anche il figlio della coppia, minorenne. L'indagato è in attesa di essere interrogato dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cuneo.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’aggressione si sarebbe consumata nel garage del condominio dove vive la coppia, facendo seguito a una violenta lite iniziata in casa. La donna, commessa di 44 anni, sarebbe stata colpita più volte con un coltello da cucina. Tra i fendenti inferti dal marito, uno l'avrebbe ferita al petto.

La donna, dopo essere stata colpita, era riuscita a scappare e a raggiungere una pizzeria di via Bongiovanni, dove avrebbe trovato soccorso. Ora è ricoverata all’ospedale di Mondovì, ma non sarebbe in pericolo di vita, anche se i medici attenderanno altre 48 ore prima di sciogliere la prognosi.