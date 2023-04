“Dopocena in Corale”: a Cuneo il 21 aprile ritorna la rassegna, nella chiesa di Sant’Ambrogio

Ritorna la rassegna della Società Corale Città di Cuneo “Dopocena in Corale”. Il primo appuntamento è per venerdì 21 aprile alle ore 21 nella chiesa di Sant’Ambrogio a Cuneo, con il "Concerto di primavera" del Coro Giovanile “Nota Collettiva” di Verrés (AO) diretta dal giovane maestro Stefano Vaj Piova, con brani di Molfino, Garau, Gjeilo, Busto e altri ancora…

Il Coro Giovanile Nota Collettiva nasce nel luglio del 2015 grazie alla dedizione e alla passione di un gruppo di amici che hanno voluto continuare insieme il loro cammino nel mondo della musica intrapreso durante il percorso scolastico. Dopo alcuni concerti sul territorio valdostano, con l’intento di continuare questa esperienza in modo più completo, nell’ottobre del 2016 è stata creata l’Associazione di Promozione Sociale Nota Collettiva, che ha permesso la successiva iscrizione all’Associazione Regionale Cori Valle d’Aosta (A.R.Co.V.A) e alla Federazione Nazionale Italiana Associazioni Regionali Corali (Feniarco), all’European Choral Association - Europa Cantat. L’attività è subito iniziata con numerosi concerti e partecipazione a importanti eventi come il Marché Vert Noël e la Foire de Saint-Ours ad Aosta.

Il prossimo appuntamento sarà quindi per mercoledì 17 maggio a Cuneo (“Spazio Varco”, via Carlo Pascal, 5L) alle ore 18, con "Voci di bambini in festa", che vedrà protagonisti il Coro delle voci bianche della Società Corale Città di Cuneo, con il direttore Chiara Albanese, e il Coro “Note in Fiore” dell’Istituto “Mons. Andrea Fiore”, con il direttore Fosca Tallone.