Grave incidente nella notte a Dronero. Tre auto coinvolte: muore una 18enne di Roccabruna

AGGIORNAMENTO ORE 12: È stato disposto in queste ore l’arresto della persona che era alla guida dell’Audi nell’incidente di Monastero di Dronero dopo Pratavecchia che ha coinvolto nove persone e in cui ha perso la vita la giovane 18enne di Roccabruna Elena Giorsetti, la settima vittima dell’anno sulle strade della Granda.

L’accusa è quella di omicidio stradale aggravato. Massimo riserbo da parte delle autorità inquirenti sulle motivazioni che hanno portato alla disposizione di questa misura cautelare. Il conducente del veicolo, di cui non sono state fornite le generalità, era stato trasportato all’ospedale di Savigliano con ferite di lieve entità (in codice verde).



******

AGGIORNAMENTO ORE 11: tra i mezzi coinvolti una Audi, dove viaggiavano cinque persone tra cui Elena Giorsetti e il 18enne attualmente ricoverato in gravi condizioni al Santa Croce di Cuneo. La vittima era seduta sul sedile posteriore. Lievemente ferito il conducente (codice verde, trasportato all'ospedale di Savigliano). Gli atri due veicoli sono una Fiesta, dove viaggiavano tre persone, e una Polo, dove a bordo era presente solamente il conducente.

******

AGGIORNAMENTO ORE 9,55: anche l'ufficio comunicazione dell'Asl conferma il decesso della giovane 18enne. Si tratta di Elena Giorsetti, 18 anni compiuti a gennaio, residente a Roccabruna. In gravi condizioni un altro 18enne, originario di Dronero, trasportato in codice rosso al Santa Croce di Cuneo. Tra i feriti una persona è stata soccorsa in codice giallo, non in pericolo di vita. Anch'essa trasportata all'ospedale di Cuneo. Tutti di lieve entità (codice verde) gli altri coinvolti due dei quali sono stati trasportati a Savigliano. Lo scontro si è verificato dopo Pratavecchia. La strada è rimasta chiusa diverse ore per permettere le operazioni di soccorso. Confermata anche la collisione tra tre mezzi. Ancora da accertare la dinamica di quanto è accaduto. In totale sono state nove le persone coinvolte nello scontro. La giovane Elena Giorsetti è la settima vittima sulle strade della Granda da inizio dell'anno.

*****

Un grave incidente è avvenuto questa notte poco dopo le ore 4 di oggi, domenica 16 aprile. Stando alle prime informazioni sarebbero tre le auto coinvolte. Su una di loro viaggiavano diversi giovani.

A quanto si apprende ci sarebbe una vittima, una ragazza d 18 anni. Tra gli altri coinvolti ci potrebbe essere qualche ferito grave di cui ancora non sono state rese note le generalità.

Lo scontro è avvenuto sulla Sp 160 vicino all'abitato di Monastero in direzione Castelletto di Busca.

Intervenuta l'equipe sanitaria del 118 con diverse autoambulanze medicalizzate. In loco per la messa in sicurezza dei veicoli le squadre dei vigili del fuoco di Cuneo insieme ai volontari di Dronero. Carabinieri di Cuneo e Dronero per i rilievi del caso.