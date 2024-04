È mancata a Cartignano Rosa Simondi, vedova Fina e madre del sindaco di Melle

È mancata nella sua abitazione di Cartignano, in valle Maira, Rosa Simondi, vedova Fina, di 96 anni.

Rosa ha vissuto con tre grandi ideali che la caratterizzavano: la famiglia, il lavoro in campagna e la dedizione agli altri.

Rimasta vedova a soli 48 anni di Giochino Fina, ha cresciuto da sola in montagna tre figli, facendo tanti sacrifici che hanno permesso loro anche di continuare negli studi, a cui lei teneva molto.

Un anno fa Rosa aveva subito un grave lutto familiare per la perdita della nipote Sara Fina, mancata a 30 anni per una morte improvvisa, lasciando i due figli Asia e Pietro di 9 e 3 anni con il marito Matteo Bassino. Da allora non si è più ripresa dal dolore.

Lascia i figli Giovanni (sindaco di Melle e funzionario della Coldiretti di Saluzzo), Claudio ed Edoardo. Le nuore Ritina, Teresa e Daniela, i nipoti Alex con Giulia, Raffaele, Samuele, Emanuele, Matteo con i piccoli pronipoti Asia e Pietro e la consuocera Susi.

I funerali si svolgeranno domani, martedì 30 aprile, nella parrocchia di Cartignano alle 14,30, con partenza dall’abitazione di via Paschero 62 alle 14,15.

Nella stessa chiesa parrocchiale, stasera lunedì 29 aprile, alle 20 sarà recitato il rosario.