Tenta di spegnere un fuoco fuori controllo. Uomo di 60 anni si ustiona a Bernezzo, elitrasportato al Cto

Un uomo A.D., 60 anni, residente a Bernezzo, è rimasto ustionato oggi, domenica 16 aprile mentre stava bruciando sterpaglie nelle prossimità di un terreno di sua proprietà in località Sant'Anna, borgata Porcili, di Bernezzo. L'incidente si è verificato intorno alle ore 16 di oggi, domenica 16 aprile.

Stando a quanto riferito dalle forze dell'ordine le fiamme si stavano propagando, probabilmente a causa del vento, e nel tentativo di spegnerle si sarebbe bruciato in gran parte del corpo. Necessario l'intervento dell'eliambulanza che ha trasportato l'uomo al Cto di Torino. A quanto si apprende non sarebbe in pericolo di vita, ma le ferite riportate hanno reso necessarie il trasferimento nel reparto grandi ustionati nel capoluogo piemontese.

Sul posto oltre all'èquipe medico sanitario del 118 anche i carabinieri per i rilievi del caso.