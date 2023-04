Comunità Energetiche da fonti rinnovabili: cosa sono, quali i benefici e opportunità?

La Green Community “Terre del Monviso” invita agli incontri informativi Comunita’ Energetiche da Fonti Rinnovabili - Cosa sono, quali i benefici, chi può partecipare.

Un quadro generale in tre appuntamenti per conoscere meglio il tema e confrontarsi sul futuro.

Si parte oggi lunedì 17 aprile alle 21 a Venasca, in via Marconi 19. Seguirà il secondo incontro domani martedì 18 aprile alle 18 nel "Quartiere" ex Caserma Musso a Saluzzo e venerdì 21 aprile alle 20.30 presso l’Unione Montana Monviso a Paesana in via Santa Croce.

La Green Community Terre del Monviso, dopo un primo tavolo di lavoro dedicato all’agricoltura, dà il via ad un programma che vede nella prima tappa una serie di incontri dedicati al tema “Comunità energetiche”.

Il dibattito sarà condotto con il supporto di Luca Barbero, Coordinatore di GOCER – Gruppo Operativo Comunità Energetiche Rinnovabili - un progetto che aiuta privati, enti e aziende a imparare a conoscere queste comunità e a farne parte occupandosi di costituire l’entità legale dei soci; Gocer è anche l’ente che ha costituito la prima comunità energetica italiana.

Negli incontri si racconteranno i concetti basilari per iniziare a conoscere il tema delle Comunità energetiche. Che cosa sono, a che cosa serviranno, quali sono gli incentivi e quali le possibilità offerte in futuro. soprattutto, si analizzerà insieme il nuovo modo di gestire l’energia, un modo diverso da quello attuale, che oggi ha ovviamente difficoltà da superare e che deve maturare, ma che è fondamentale raccontare ad aziende, popolazione e territorio perché loro ne saranno i protagonisti.

Il futuro può offrire un’opportunità che oggi non consideriamo: diventare protagonisti del mercato energetico.

Che cos’è Green Community Terre del Monviso

Le Unioni Montane Valle Varaita e Comuni del Monviso, i Comuni di Saluzzo, Lagnasco e Manta, i Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani del Varaita e del Po e l’Ente di Gestione delle Aree Protette del Monviso - 28 comuni coinvolti - sono i protagonisti della Green Community Terres Monviso.

Gli obiettivi della sperimentazione sono la promozione di un’economia sostenibile, alla ricerca di un modello innovativo e stabile per un equilibrio urbano-rurale, e il rafforzamento della consapevolezza e del senso di appartenenza nelle comunità locali. Insieme ad altre due realtà in Emilia-Romagna e Abruzzo, la Green Community “Terre del Monviso” ha costituito la sperimentazione, individuata dal Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie, per diventare modello di riferimento per la selezione di ulteriori e successive Green Communities.

Con il termine Green Communities si definiscono comunità locali che intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, nonché aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane e che saranno supportate nell’elaborazione, nel finanziamento e nella realizzazione di piani di sviluppo sostenibili dal punto di vista energetico, ambientale, economico e sociale.

L’area MAB del territorio saluzzese è uno straordinario e perfetto luogo dove avviare una “green community” che vuole essere momento di partecipazione e visione per il futuro di un territorio.