Patrizia F. boutique, la moda femminile si trasferisce nel cuore di Saluzzo

Piazza Risorgimento ha un nuovo negozio. Patrizia F. Boutique ha spostato la sua attività a palazzo del Gallo, nei locali fino a qualche anno fa occupati dalla Cartoleria Rosy e prima da Buffetti. Sabato 1 aprile, clienti, istituzioni, amici, hanno festeggiato l’apertura nel cuore di Saluzzo, a due passi al duomo.

“In questa parte della città, tutti i giorni sotto i portici c’è tanta vita, un continuo passaggio di persone. E' una carica di energia e entusiasmo per un lavoro che mi appassiona da anni e che coinvolge allo stesso modo Elisabetta Carignano e Julia Candelaria Listte al mio fianco nel nuovo percorso di assistenza della clientela".

A parlare è la titolare Patrizia Felici, romana di origine, a Saluzzo per amore, che ha aperto il negozio di moda femminile nel 2007 in via Vacca, ingrandendolo 10 anni dopo, sempre nella stessa via. Era uno spazio pieno di fascino che conduceva appositamente nella piccola stradina per ammirare gli outfit delle vetrine.

Adesso in piazza Risorgimento,4 la vetrina “è il negozio” e porta all’interno dell’ambiente nel “mood” voluto da Patrizia:“accogliere in una dimensione rilassante e armoniosa, in un’ oasi per lo shopping. E’ uno spazio costruito per star bene ,a prescindere dall’aspetto commerciale” sottolinea.

Per l’arredo linee di design minimal, glamour metropolitano, essenzialità che rende protagonisti vestiti, accessori e scarpe. Ma anche il morbido di poltroncine e pouf, tende in velluto inglese creato da Bodino artigiani di Manta, gli elementi della filosofia del negozio che campeggiano nelle composizioni dipinte a parete dall’illustratrice grafica Valeria Cardetti. Portano nel mondo della donna immerso in un universo di natura, tra foglie, erba e volatili, in forme esaltate dai toni di cipria, rosa, tortora, beige “emblema nello stesso tempo di femminilità e naturalità”.

Il negozio che accoglie le collezioni di marchi noti come Momoni, Maliparni, Alysi, o di brand nuovi, è stato completamente rinnovato nel palazzo del Gallo di proprietà comunale. “Nella nuova location punteremo ancora di più su una “shopping experience “ interconnessa e multimodale”, grazie al sito online e ai social, anche se il piacere di vedere, toccare, scegliere ed indossare gli abiti in un negozio è sempre più appagante e stimolante, soprattutto in spazi che trasmettono armonia ed energia positiva” .

Ringrazio Il Comune di Saluzzo, lo studio di architettura "70mq" per la progettazione e arredamento con gli artigiani che hanno partecipato ai lavori di recupero e finitura, le mie collaboratrici Elisabetta e Jiulia che mi hanno supportato in questa nuova avventura”.