Officina delle Idee per l'Ospedale di Saluzzo: giovedì l’assemblea annuale

Il presidente Giovanni Damiano comunica che l’assemblea annuale dell’associazione ‘"Officina delle idee" si terrà a Saluzzo presso in Caffé Principe di via Silvio Pellico, in prima convocazione mercoledì 26 aprile alle 20.30 e in seconda convocazione giovedì 27 aprile alle 18.

Cinque i punti all’ordine del giorno. Oltre all’approvazione dei verbali delle sedute precedenti; l’ approvazione del bilancio consuntivo 2022 e del bilancio preventivo 2023;.

Tra i punti dell’assemblea il tesseramento 2023 e le attività in programmate

La riunione verrà conclusa dalle comunicazione del presidente; varie ed eventuali.

Per esercitare il diritto di voto è necessario essere regolarmente tesserati per l’anno in corso, cosa fattibile la sera stessa dell’incontro”.