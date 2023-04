Il tempo del cambio divisa va retribuito: cooperativa di Cervasca dovrà risarcire 11 operatrici sanitarie

Riconosciute le ragioni della CUB Sanità di CUNEO che ha assistito le operatrici di una casa di riposo, risarcite con diverse migliaia di euro.



Con sentenza del 12 aprile, la Corte d’Appello di Torino ha condannato una cooperativa al pagamento in favore di 11 operatrici della Residenza di Cervasca.

Un risarcimento totale di circa 20 mila euro in accoglimento del riconoscimento del tempo del cambio divisa in entrata ed in uscita dal turno, come sostenuto dall’Organizzazione Sindacale di Base della CUB Sanità di Cuneo.

La cooperativa è stata condannata a rimborsare alle appellanti le spese di entrambi i gradi (primo e secondo), liquidate per un totale di circa 10 mila euro.

L’Organizzazione di Base della CUB in provincia di Cuneo si occupa della tutela delle operatrici e degli operatori delle case di riposo, anche per quanto riguarda il tempo di lavoro: vestizione e svestizione, passaggio di consegne, formazione e visite.

Sono tempo di lavoro e la Corte di Appello di Torino lo ha riconosciuto, condannando la cooperativa, pertanto, a pagarlo.