Sale sulle scale, musica religiosa e insulti ai vicini "indemoniati": donna a processo

È proseguito al tribunale di Cuneo il procedimento penale a carico di una donna che deve rispondere di danneggiamento e schiamazzi nel palazzo in cui vive a Mondovì.

A denunciarla, alcune famiglie di condòmini, di cui due hanno riferito di aver cambiato casa per la disperazione. Gli episodi contestati dalla Procura fanno riferimento al dicembre 2020.

Secondo quanto riferito dai sei testimoni chiamati in aula, la donna sarebbe stata solita sbattere la porta taglia fuoco, urlare al passaggio dei residenti e spargere sale nelle aree comuni e ascoltare musica religiosa: "Sosteneva fossimo tutti indemoniati" - ha riferito uno di loro.

“Abbiamo discusso dopo una settimana in cui mi era trasferito lì - ha raccontato un inquilino del palazzo-. Avevo fatto una piccola inaugurazione di casa con pochi amici intimi. Era una domenica pomeriggio e non c’era nemmeno la musica. Lei si è messa a urlare dicendo che facevamo rumore, nonostante stessimo solo bevendo qualche bicchiere in giardino”.

In aula anche un’altra residente dello stabile: “La signora abita sotto di me. I suoi comportamenti sono particolari e incivili: sparge sale nelle scale e nell’ascensore e lo sta danneggiando. È successo anche ieri. Più volte al giorno sbatte la porta antincendio, sono già intervenuti più volte a sistemarlo ma non smette”.

L’istruttoria proseguirà il 10 ottobre.