Un tamponamento tra due autovetture. È quanto è accaduto questo pomeriggio, mercoledì 19 aprile, intorno alle ore 18 lungo il Viale Sarrea a Dronero.



Fortunatamente nessuna delle persone coinvolte ha riportato lesioni. In seguito ai danni nella parte posteriore, per una delle due autovetture, una Fiat 500, si è reso necessario l’intervento del carro attrezzi.



Sul luogo i Carabinieri della locale stazione per i dovuti accertamenti ed i rilievi dell’incidente.