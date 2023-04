Tre nuovi appuntamenti in Piemonte con il progetto “Cacciatori di Sogni”

Nei mesi di marzo e aprile l’Asd Hope Running Onlus ha dato vita in Piemonte a tre nuovi appuntamenti del progetto “Cacciatori di Sogni”, volto a sensibilizzare gli alunni delle scuole sui valori dell'inclusione e della solidarietà attraverso testimonianze dirette.

Martedì 14 e mercoledì 22 marzo il presidente Giovanni Mirabella, sua sorella Nancy, Chiara Varuzza e le magliette gialle dell’associazione chivassese sono stati protagonisti alla scuola primaria di Gattinara, incontrando tantissimi bambini e bambine per parlare di disabilità, inclusione e progetti da portare avanti insieme. Al secondo incontro ha presenziato anche il sindaco di Gattinara, Maria Vittoria Casazza, che ha apprezzato l’iniziativa e lo spirito che la permea. Si ringraziano per l’ospitalità e la bellissima riuscita dell’iniziativa il dirigente scolastico Paolo Massara e i docenti Isabella Caruso, Clelia Fortunelli, Luca Dibitonto, Roberta Riva, Elisa Marcodini, Simona Palillo, Simona Porzio, Rosaria Orlando, Ombretta Castelletta, Chiara Comero, Anna Atzeni, Giuseppe Cenere, Daniela Trada, Laura Filiberti, Antonella Noca, Luigina Prono, Imma Castaldo, Stefania Ioppa, Cecilia Imazio, Mariella Cametti, Teresa Vinciguerra, Fiorinda Sepe e Teresa Toscano.

Dopo la bella esperienza dell’anno passato, l’Asd Hope Running Onlus è così tornata in Valsesia, rinsaldando l’ottimo rapporto con la scuola di Gattinara, a testimonianza che coesione e dialogo tra gli individui vincono sempre. Il progetto riscuote sempre un grande successo soprattutto grazie alla curiosità innata nei piccoli partecipanti, che durante le lezioni possono interagire con domande e richieste.

Martedì 4 aprile, il progetto “Cacciatori di Sogni” ha fatto invece tappa all’Istituto Istruzione Superiore Europa Unita di Chivasso, con le magliette gialle che si sono rapportate con studenti di quinta superiore, consentendo loro di prendere parte a prove pratiche ed esercizi collettivi utili per comprendere e conoscere da vicino il mondo della disabilità. A questo appuntamento erano presenti anche le volontarie della Confraternita di Misericordia di Tortona, che hanno partecipato con entusiasmo e passione all’incontro confermando come la collaborazione con altre realtà sia la mossa vincente per abbattere qualsiasi ostacolo. Grazie al dirigente scolastico Claudio Ferrero e alle professoresse Silvia Gaudina, Mary Defazio e Teresa Fontana per l’accoglienza e la disponibilità.