Le erbe, le spezie e i fiori di “Quintessenza” invadono di colori e profumi la città di Savigliano

Domenica 21 maggio 2023 il centro cittadino di Savigliano fa da palcoscenico alla XXIV edizione di “Quintessenza”, la manifestazione che per un’intera giornata riempie la città di profumi, colori delle piante, dei fiori, delle spezie e delle erbe aromatiche. Dalla mattina alla sera le principali piazze e vie di Savigliano diventano un selezionato mercato suddiviso in aree tematiche dove i professionisti del settore mettono in mostra i prodotti di matrice naturale e biologica: creme di bellezza, tisane purificanti, prodotti erboristici, piante aromatiche e officinali, miele e derivati, monili artigianali di design e nutrimenti biologici. Ma sono tanti anche gli eventi collaterali che la Fondazione Ente Manifestazioni sta organizzando sia per la giornata in cui si svolge l’evento sia per le settimane che la precedono. Per avere maggiori informazioni è possibile telefonare allo 0172/712536, scrivere una mail a info@entemanifestazioni.com o visitare il sito Internet https://www.entemanifestazioni.com/quintessenza



“In occasione di Quintessenza, ogni angolo del centro cittadino diventa la cornice ideale per curiosare tra le novità dedicate alla cura del giardino, ammirare le vivaci composizioni floreali o scoprire le antiche preparazioni officinali tramandate di generazione in generazione sino ai giorni nostri – spiega Andrea Coletti, presidente Fondazione Ente Manifestazioni -. Da quest’anno, inoltre, abbiamo deciso di promuovere l’iniziativa limitando allo stretto necessario la stampa di materiale promozionale, per dare il nostro piccolo contributo al rispetto per l’ambiente e un segnale per lo sviluppo sostenibile”.

Per “Quintessenza” 2023 piazza Santa Rosa viene rinominata piazza delle Erbe e come l’omonima piazza di Verona, diventa un mercato a cielo aperto dove trovare e conoscere erbe aromatiche e officinali, spezie, essenze e prodotti naturali per la cura del corpo e della persona. Gli espositori accompagnano il pubblico alla scoperta di profumi e remote conoscenze di benefici e utilizzi di prodotti erboristici classici, sciroppi essenziali, liquori artigianali e grappe a base di erbe o di liquirizia biologica. Un viaggio che arriva a toccare anche terre lontane con incensi naturali, prodotti ayurvedici e cosmetici ecosostenibili, tutti rigorosamente naturali per il benessere della persona.

Piazza Cesare Battisti, invece, si trasforma in un grande giardino a cielo aperto con una selezione di fiori primaverili, piante grasse, orchidee, gerani, surfinie, articoli per il giardino e servizi per il verde arboreo ornamentale.

Piazza Molineri, inoltre, ospita “l’Isola del verde e dei profumi”, un angolo dedicato agli appassionati di fiori e giardino, mentre via Garibaldi accoglie il mercato “Campagna Amica” di Coldiretti con prodotti freschi e trasformati sani, genuini e 100% italiani. Confagricoltura, ancora, allestisce uno spazio dedicato agli associati di Cascine Piemontesi, che propongono prodotti a km zero, stagionali e di alta qualità, ampliando così ulteriormente la ricca offerta di “Quintessenza”.

Infine, manufatti artigianali e hobbystica sono protagonisti delle “vie degli hobbysti”: via Alfieri, via Torino, corso Roma, molo di piazza del Popolo, via Sant’Andrea e piazza Turletti.