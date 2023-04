Per ragioni in via di accertamento, un'auto è uscita di strada sulla strada provinciale 5 in frazione Spinetta di Cuneo.

Il sinistro si è verificato questa mattina, sabato 22 aprile, poco dopo le 6.

Nessun altro mezzo coinvolto. Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo e l'emergenza sanitaria.

Ferito il conducente, trasportato in codice giallo all'ospedale di Cuneo.