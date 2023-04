Cavallermaggiore: Biraghi consegna al sindaco Sannazzaro la maglietta della nazionale di calcio

Domenica 23 aprile Claudio Testa, Consigliere d’Amministrazione della Biraghi S.p.A., al termine della cerimonia di inaugurazione della sesta edizione della Sagra del Gorgonzola di Cavallermaggiore, ha consegnato la maglietta della Nazionale Italiana di Calcio al sindaco della città Davide Sannazzaro, affermando che «la collaborazione con la nazionale più amata dagli italiani sarà un mezzo molto importante per far conoscere la Biraghi, i suoi prodotti, ma anche Cavallermaggiore in tutta Italia e noi faremo la nostra parte anche in questa partita».



«Per noi è un piacere essere qui e per il sesto anno essere al fianco del Comune e della Pro Loco di Cavallermaggiore per la Sagra del Gorgonzola - ha affermato Gabriele Bolle, Direttore Marketing della Biraghi S.p.A. - che rappresenta la città non solo a livello locale, ma anche italiano. Siamo fortemente legati al territorio: non tutti sanno che il nostro fondatore Ferruccio Biraghi è stato il primo sindaco eletto di Cavallermaggiore, oggi l'azienda è guidata dai figli Bruno e Anna. Il latte con cui vengono realizzati i formaggi Biraghi proviene esclusivamente dalle province di Cuneo e Torino, cosa che permette di riversare sul territorio 90 milioni di euro all’anno per l'acquisto della materia prima. C'è poi l'indotto creato, oltre ai 250 dipendenti diretti, anche le 1000 persone che lavorano per le aziende agricole che forniscono la materia prima a Biraghi. Il 21 marzo è stata ufficializzata un’importante partnership: la nostra qualità è stata scelta dalle Nazionali Italiane di Calcio per ricaricare gli Azzurri e le Azzurre e siamo lieti di celebrare oggi i traguardi della Biraghi con il nostro territorio».