Grande interesse a Cuneo per il workshop su Protezione Civile e digitalizzazione per la gestione del rischio idrogeologico

Un Workshop partecipato e che ha suscitato molto l’interesse del pubblico presente, quello su Protezione Civile e digitalizzazione per la gestione del rischio idrogeologico che si è svolto venerdì mattina presso la Sala Conferenze "Ping" a Cuneo.

Organizzato da A.I.S.P.A. – Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni, in collaborazione con Wan Srl del gruppo Exacta - società di consulenza e supporto agli enti locali, hanno partecipato amministratori e dipendenti di comuni provenienti da ogni parte della Provincia di Cuneo e della “bassa” di Torino.

L’incontro è stato moderato da Marcello Cavallo e, dopo una breve introduzione del dott. Enrico Agnese sulle responsabilità oggettive e soggettive legate al tema, sono seguiti gli interventi di: Stefano Ferraris (Professore del Politecnico di Torino) che ha illustrato il rischio idrogeologico dal punto di vista tecnico; Davide Ferrari (Consigliere della Provincia di Novara ed esperto di PNRR) ha parlato del processo di digitalizzazione e tutela del territorio nell’ambito della disponibilità dei fondi del PNRR; è poi intervenuto Roberto Gagna (Coordinatore Provinciale della Protezione Civile) sul ruolo dei Comuni nella prevenzione e manutenzione del territorio; Giorgio Ferraris (Sindaco di Ormea) ha portato testimonianza di azioni concrete messe in atto nel suo Comune a fronte delle calamità accadute nella loro zona. Hanno chiuso i lavori Anna Todesco e Fabrizio Trovato, rispettivamente di Exacta e Wan Srl, per presentare alcune soluzioni operative per la partecipazione del cittadino inerenti l’argomento.

«Si è dimostrato essere un tema davvero molto sentito dai Comuni» commenta Serena Gasco, Presidente di A.I.S.P.A. «I partecipanti sono intervenuti in diverse occasioni per porre quesiti, presentare problemi e parlare di soluzioni intraprese nell’ambito della propria realtà comunale. Questo ci ha permesso non solo di comprendere che l’argomento è di interesse diffuso, ma di ricavare spunti e temi da approfondire ulteriormente e di cercare di supportare in questo i nostri Comuni. Ci lavoreremo su».

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail: info@aispaentilocali.org o consultando il sito www.aispaentilocali.org.