Monchiero, grande festa per il 1° Trofeo B4L di ciclismo amatoriale

Domenica 23 aprile il negozio Bike4Langhe di Nabil Khairi in collaborazione con il Comune, la Parrocchia Beata Vergine del Rosario e la Pro loco Monchiero ha organizzato una gara ciclistica denominata “1° trofeo B4L” sul percorso Lequio Tanaro, Benevagienna, Carrù e viceversa”.

Alle 9.15 in Piazza Nassirija, appositamente chiusa al traffico è stata celebrata una S. Messa in ricordo di tutti i ciclisti con benedizione di tutte le bici e relativi possessori cui ha partecipato il Sindaco di Monchiero Riccardo Ghigo, gli Assessori Costa Filippo e Mauro Bernocco nonché numerosi consiglieri comunali e circa 200 partecipanti e fedeli.

Il 1° cittadino durante la preghiera dei fedeli ha ricordato tutti i ciclisti che non sono più tra noi e una menzione speciale ai caduti di Nassirija.

Alle 10.10 i ciclisti da Monchiero si sono trasferiti a Lequio Tanaro dove alle 10.30 è iniziata la competizione sportiva che ha avuto termine in Monchiero alle ore 12.45.

Premiati per gli under 19-49 Gabriele Davi e per gli over 50 – 75 Alessandro Picco, ai quali è stata consegnata una coppa offerta da Nabil Khairi di Bike4Langhe.

L'Amministrazione comunale vuole ringraziare il negozio Bike4Langhe di Nabil Khairi che ha organizzato la manifestazione, il Sig. Bongiovanni Vittorio di Rocca de Baldi del Centro Coordinamento Ciclistico di Cuneo per la puntuale e precisa preparazione dell’evento

Ma anche Don Angelo Carosso, il Diacono Nicolò Scalabrino ed alle Suore del Todocco per la celebrazione liturgica, il Messo Comunale Dario Porasso ed al Consigliere Romano Cagnotti per la preparazione della piazza

Oltre la Pro loco di Monchiero per la collaborazione data, il Bar Bistrot ed alla Pizzeria Ajò per la cooperazione fornita ed il servizio offerto a tutti i presenti.

Un ringraziamento particolare va alla Polizia locale dell’Unione dei Comuni Colline di Langa e del Barolo con i V. Commissari Peirano e Colmo presenti sul posto.

Una giornata all’insegna dello sport, della fede in cui ognuno di Noi crede, dell’inclusione dove il rispetto l’UNO dell’ALTRO è alla base di tutta l’iniziativa.

E’ davvero un primo passo affinché privato, Comune, Parrocchia e Pro loco possano lavorare insieme con un unico scopo il BENE DEL PAESE.