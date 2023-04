Alpe di Siusi: il luogo ideale per una fuga romantica con il proprio partner

Natale è ancora lontano e la festa di San Valentino è già passata, ma ogni scusa è buona per regalarsi una vacanza all’insegna del romanticismo con il proprio partner. L’idea vi alletta, ma siete indecisi sulla destinazione e sul da farsi? Nessun problema, la soluzione perfetta è fissare un soggiorno romantico in questo hotel sull'Alpe di Siusi con infinity pool; sarà una vacanza indimenticabile in una delle più belle strutture ricettive di quella splendida parte d’Italia che è l’Alto Adige.

Un hotel con SPA privata è l’ideale per passare dei momenti romantici con il proprio partner, lasciandosi coccolare da servizi come vasca idromassaggio, bagno di vapore con aromaterapia, un percorso Kneipp e un’imperdibile doccia rivitalizzante senza contare la ciliegina sulla torta: il letto a forma di cuore.

Alpe di Siusi: il posto perfetto per una vacanza di coppia

L’Alpe di Siusi è un luogo incantato, qui infatti possiamo trovare un vero e proprio concentrato di tutto quello che il territorio dell’Alto Adige rappresenta: una natura che ancora in gran parte è incontaminata; nei mesi primaverili ed estivi è possibile ammirare ovunque prati verdi impreziositi dalla vivacità dei colori dei fiori; attorno si possono osservare le imponenti cime dolomitiche, per non parlare delle trasparenti acque dei fiumi e dei laghi. Ma non c’è solo la natura da queste parti; in questo territorio, infatti, vi sono moltissimi borghi incantevoli e antichi castelli che hanno visto per secoli le storie di dame e cavalieri.

Chi viene sull’Alpe di Siusi in primavera o in estate avrà a disposizione lunghi percorsi immersi nella natura e adatti a qualsiasi tipologia di escursionista; d’autunno è invece possibile ammirare lo stupendo spettacolo mozzafiato del viraggio dei colori delle foglie degli alberi, mentre d’inverno è possibile sbizzarrirsi sulle lunghe piste innevate.

Se poi avrete la fortuna di venire nel periodo natalizio, potrete immergervi appieno nella suggestiva atmosfera dei mercatini natalizi.

Alpe di Siusi: cose da fare e da vedere

Nei momenti in cui siete nella SPA privata, c’è molto altro da fare nell’Alpe di Siusi; un’idea sicuramente interessante è quella di visitare una delle tante deliziose località che si trovano in questo angolo di paradiso; potreste per esempio fare una rilassante passeggiata nel centro storico di Castelrotto, a due passi dal vostro hotel; non ve ne pentirete; Castelrotto fa infatti parte del circuito “I Borghi più belli d’Italia” grazie al suo patrimonio storico e artistico.

In alternativa, durante i mesi primaverili ed estivi potreste noleggiare una bici scorrazzando in tutta sicurezza lungo le piste ciclabili della zona; altrimenti potreste organizzare un’escursione a piedi fino al rifugio Marinzen; si parte dal centro del paese di Castelrotto, si segue la segnaletica numero 6 fino al pilone votivo Freinademetz dopodiché proseguirete lungo il sentiero numero 4A fino a quando non giungerete al rifugio (un’ora circa di cammino).

In autunno, invece, l’ideale è una bella passeggiata romantica nella natura dove sarete rapiti dal viraggio dei colori; è il momento del tradizionale Törggelen: terminato il vostro romantico giro vi fermerete in una locanda o in un’osteria contadina dove potrete degustare il delizioso vino nuovo e mangiare speck e noci.

D’inverno invece avrete la possibilità di approfittare di un bellissimo comprensorio sciistico, sbizzarrendovi con lo sci alpino o quello di fondo; in alternativa potreste organizzarvi per delle belle discese di coppia con lo slittino.

Qualunque sia la vostra scelta, la sera rientrerete nel vostro hotel stanchi, ma felici e potrete rilassarvi nella vostra SPA privata in attesa dell’ora di cena, durante la quale potrete degustare le squisite specialità altoatesine.