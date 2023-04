Via Marconi a Borgo decorata dai commercianti in onore di Mattarella e per la Festa della Liberazione

Sarà una visita brevissima quella del Presidente della Repubblica a Borgo San Dalmazzo. È atteso domani, 25 aprile alle 15,45. Deporrà una corona di alloro presso il Memoriale della Deportazione e visiterà MEMO4345.

Non è previsto alcun passaggio nel centro storico, eppure i commercianti di via Marconi hanno deciso di decorare la strada e le vetrine dei negozi con palloncini colorati di verde, bianco e rosso e bandierine dell'Italia.

Ogni esercente ha deciso di contribuire, ma le artefici di tutto sono sempre loro: la “Fiurista” Valeria Bigongiari, Lorena Poetto ed Elisabetta Ciarma del “Negozietto”.

“Grazie a tutti i colleghi negozianti che hanno contribuito, in particolare a Rina del bar Regina che è sempre pronta a partecipare. Lo abbiamo fatto in onore della visita di Mattarella e per la Festa della Liberazione”, dicono le tre.

Valeria, Lorena ed Elisabetta hanno lavorato anche ieri, domenica 23 aprile, per allestire il tutto. Ed è proprio la sindaca Roberta Robbione a ringraziarle: “È domenica ma c'è chi ama Borgo così tanto da lavorare per abbellire via Marconi per la visita del Presidente Mattarella e per la Liberazione. Lo fanno per pura generosità e spirito di comunità. Sono davvero speciali. Grazie, sono un vero esempio del senso del bene comune”.

Anche la rotonda di San Bernardo è abbellita per l'occasione. Si tratta di una delle rotatorie “date in gestione” e adottata proprio dal “Negozietto” di Lorena Poetto e dalla “Fiurista” Valeria Bigongiari.