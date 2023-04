Venasca, prima seduta di Consiglio nel rinnovato salone comunale

Il Consiglio comunale di Venasca, nel corso della riunione della scorsa settimana, ha approvato il rendiconto della gestione per l’esercizio finanziario 2022.

Sono state effettuate spese per opere pubbliche per una cifra complessiva di 498mila euro. Il risultato di amministrazione del 2022 è di 372mila euro, di cui 31.804 di parte accantonata, 57.728 di parte vincolata, 37.833 di parte destinata agli investimenti e 244.670 di avanzo.

È stata inoltre approvata una variazione al bilancio di previsione 2023-2025 di 121mila euro di ulteriori entrate che sono state impegnate per interventi per arredo urbano (40mila euro), asfaltatura di strade e piazza sul territorio comunale (51mila euro) e per ulteriori lavori di realizzazione marciapiedi, in fase di studio (30mila euro).



“Si tratta della terza variazione di bilancio in un periodo dell’anno in cui alcuni altri Comuni non hanno neanche ancora approvato il bilancio previsionale – ha sottolineato con soddisfazione il sindaco Silvano Dovetta –; ciò dimostra la grande solerzia e l’impegno dei nostri uffici, capaci di intervenire con rapidità e competenza: porgo dunque i miei ringraziamenti ai dipendenti per il loro continuo lavoro. Lo scorso anno abbiamo realizzato opere pubbliche importanti, per circa 500mila euro, quest’anno continueremo: sono già partiti lavori per circa 900mila euro, tra cui l'intervento per la nuova caserma dei Vigili del Fuoco con fondi PNRR per 500mila euro, e entro il mese di maggio si appalteranno i lavori per il nuovo polo scolastico, 1.800.000 euro di fondi PNRR. Sono gli uffici che portano avanti le pratiche ed è grazie a loro se questa amministrazione, e il paese in generale, fa bella figura verso l’esterno. La nostra grande capacità di lavorare intercettando bandi pubblici è sotto agli occhi di tutti: non è una cosa usuale o di poco conto, per un Comune di 1.300 abitanti”.



A seguire sono state approvate le tariffe per l’anno 2023 della tassa sui rifiuti (TARI): pur non alzandosi la componente comunale delle aliquote, che la Giunta ha mantenuto invariata, la tassa sarà leggermente incrementata a causa di un aggiornamento tariffario legato all’inflazione, così come previsto dal contratto di gestione del fornitore CSEA, che inciderà di circa un 2,5% per le utenze domestiche e di un 13% circa per quelle commerciali.

In Consiglio è emersa la proposta, avanzata da parte del consigliere di minoranza Madala, di pensare a future azioni di sostegno economico per le aziende al fine di calmierare questo aumento: la maggioranza ha accolto con favore il suggerimento, che sarà analizzato per valutarne la concreta possibilità di applicazione.

Nel corso della seduta il Consiglio ha anche deliberato una rimodulazione dei prestiti concessi dalla Cassa Depositi e Prestiti Spa, con una dilazione dei pagamenti proposta da quest’ultima che non inciderà sul valore finale da restituire, e la sdemanializzazione di un reliquato stradale situato nella zona di Santa Lucia, che passerà da strada comunale a patrimonio disponibile poiché non più utilizzato.

Sono infine state comunicate al Consiglio due variazioni di cassa avvenute a seguito dell’adeguamento dello stanziamento dei residui presunti al 31 dicembre e al riaccertamento ordinario di residui esercizio 2022.



La maggior parte dei provvedimenti è stata approvata e avviata all’immediata eseguibilità con l’astensione dei consiglieri della minoranza.



La seduta del Consiglio è stata la prima a tenersi nel rinnovato Salone del Comune, dove è stato recentemente installato un nuovo tavolo in legno di rovere naturale con profili metallici di colore bordeaux: il mobile, che riporta al centro della facciata rivolta verso il pubblico lo stemma comunale, è stato realizzato dalle ditte Degiovanni di Brossasco e Monge Silvano di Venasca.