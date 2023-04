Dalla transizione digitale a quella ecologica: seconda tappa con gli “Stati Generali” della Sezione Meccanica

Continua il percorso organizzato dalla Sezione Meccanica di Confindustria Cuneo per gli “Stati Generali della Meccanica”. La quarta edizione dell’evento, dopo il positivo esordio nel mese di marzo presso l’azienda braidese Rolfo Spa, prosegue con la seconda tappa, in programma nella giornata di giovedì 4 maggio 2023, presso gli stabilimenti della Gai Macchine Imbottigliatrici. Dalla transizione digitale, tema del primo incontro, a quella ecologica: continua dunque il confronto su temi chiave per lo sviluppo e la crescita delle aziende associate, un cammino che proseguirà con internazionalizzazione, welfare e sicurezza.

«Ad un mese di distanza dalla prima tappa – dichiara Marco Costamagna, vicepresidente e presidente Confindustria Cuneo Sezione Meccanica – ritorniamo ancor più determinati nel proporre case history e approfondire temi trasversali nelle nostre aziende. Dall’illuminante dibattito sulla transizione digitale passeremo all’altrettanto attuale confronto sulla transizione ecologica. Da un lato avremo l’opportunità di vedere le applicazioni sul campo, grazie all’ospitalità della Gai, dall’altro potremo declinare il tema con riferimento al capitale umano, presentando le relative misure agevolative».

L’apprezzata novità dell’anno, rappresentata dal nutrito calendario di appuntamenti, prevede infatti altre tre successive tappe prima della giornata di chiusura, fissata in martedì 21 novembre. Gli incontri vedranno protagoniste le aziende della Sezione che ospiteranno le diverse riunioni: la cuneese Bottero (15 giugno), la monregalese Manitowoc Crane (19 settembre) e la saluzzese Giletta (24 ottobre). Il territorio albese verrà coinvolto grazie all’incontro presso la Gai Macchine Imbottigliatrici di Ceresole d’Alba, realtà presente sul mercato dal 1946. Una storia di eccellenza attraverso settant’anni e tre generazioni, la Gai ha stabilito più di una pietra miliare nell’evoluzione dell’imbottigliamento di qualità. Allo stesso tempo ha esteso la sua offerta alle bibite gasate, liquori e liquidi oleosi, oltre ai tradizionali vini e alle birre, ora anche in lattina. Oggi le sue macchine sono al lavoro ovunque si imbottigli con orientamento alla qualità, con assistenza tecnica specializzata e ricambi a vita.

Il tavolo di confronto sulla transizione green e il capitale umano verrà introdotto dal presidente di sezione Marco Costamagna e sviluppato da Alessandro Fantino, referente del servizio relazioni industriali Confindustria Cuneo. A seguire l’intervento di Andrea Fissore, responsabile marketing della Nord Engineering Spa, azienda leader del settore dello smart waste management. Grazie la progettazione di soluzioni altamente tecnologiche, personalizzate, sostenibili ed efficienti realizzate attraverso tecnologie green, il progetto ‘Made in Cuneo’ ha raggiunto l’obiettivo di superare i limiti della raccolta tradizionale dei rifiuti. “Easy” utilizza un’attrezzatura automatica mono-operatore bilaterale capace di raccogliere diverse tipologie di contenitori realizzati ad hoc ed utilizzata in oltre 20 Paesi nel mondo. Innovazione e automazione caratterizzano il sistema: la versatilità degli allestimenti con compattatori, cassoni a cielo aperto o lavacontenitori si accompagna alla peculiarità dell’attrezzatura Easy attraverso la quale il ciclo di svuotamento o sanificazione dei contenitori diventa più veloce, più semplice e più sicuro grazie all’ancoraggio garantito dal dispositivo di aggancio F-90. Gestito attraverso un software, l’intero ciclo di lavoro avviene in totale sicurezza sotto la supervisione del solo operatore nella cabina di guida. La strumentazione elettronica di bordo consente la comunicazione tra dispositivi ed ottimizza le performance dei mezzi e delle isole ecologiche in ottica Smart City. La chiusura della sessione verrà dedicata alla presentazione, da parte di Nicolò Cometto, responsabile Servizio Finanza Agevolata, e Elisabetta Nocera, Servizio Ambiente, di misure agevolative e progetti sviluppati da Confindustria Cuneo,

Ecco nel dettaglio il calendario e le tematiche degli appuntamenti nelle aziende:

Giovedì 4 maggio, ore 15.00

Transizione ecologica, presso Gai Macchine Imbottigliatrici Spa

(Frazione Cappelli, 33B - Ceresole Alba)

Giovedì 15 giugno, ore 15.00

Internazionalizzazione, presso Bottero Spa

(via Genova 82, Cuneo)

Martedì 19 settembre, ore 15.00

Risorse Umane, presso Manitowoc Crane Group

(Via delle Fabbriche, 4 - Niella Tanaro)

Martedì 24 ottobre, ore 15.00

Sicurezza, presso Giletta Spa

(Via De Gasperi, 1 – Revello)

EVENTO FINALE

Martedì 21 novembre, ore 16.00

Confindustria Cuneo - Sala Michele Ferrero

(Via Vittorio Bersezio 9, Cuneo)

