Grande vittoria l’approvazione della mozione a favore delle coppie omogenitoriali

Riceviamo e pubblichiamo la nota del segretario GD Provincia di Cuneo Francesco Nicola Fragolino: “Nei giorni scorsi il consiglio comunale di Cuneo ha approvato la mozione presentata dai Radicali alla quale abbiamo aderito convintamente fin da subito, come testimonia anche la nostra presenza al sit-in per registrare i figli delle coppie omogenitoriali nei registri dell’anagrafe avvenuto la scorsa settimana di fronte al Comune di Cuneo. Ci teniamo a ringraziare la sindaca Patrizia Manassero, il capogruppo PD in consiglio Carmelo Noto che ha presentato la mozione, e tutti i gruppi consiliari che hanno votato a favore. Ci auguriamo che questa iniziativa venga approvata anche negli altri comuni della Granda, nella speranza che la nostra azione a livello locale riesca a portare il dibattito fino a Roma. Come Giovani Democratici continueremo a batterci per i diritti di tutte le persone contro le discriminazioni.”