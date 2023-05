Castellar: tanti volontari al "Ciapu day": il grazie del pro sindaco per l’esempio di cittadinanza attiva

Per il ringraziamento, il Pro Sindaco di Castellar Eros Demarchi richiama la frase di J.F. Kennedy: “Non chiederti cosa il tuo paese può fare per te, chiediti cosa tu puoi fare per il tuo paese”.

“A nome di tutta la Comunità ringrazio gli oltre 50 volontari che sabato 29 aprile, nella 12’ edizione del Ciapu Day (un appuntamento ormai ricorrente in preparazione della Festa degli Spaventapasseri) hanno dedicato una mattina di lavoro per Castellar.

Il ringraziamento va anche all’Osteria del Borgo per aver offerto il sugo del primo e i caffè, alla Botega del Pais per la pasta, al saluzzese Giorgio Ponso per le paste ed al Comitato del forno per tutto il resto tra cui l’ottimo cosciotto al forno.

Castellar ora è pronto per ospitare la 29a edizione degli Spaventapasseri. Grazie, grazie, grazie".

La festa, organizzata dall’associazione culturale “Lo Spaventappaseri” avrà luogo domenica 7 e domenica 14 maggio.