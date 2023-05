Fossano celebra il 1° maggio nel ricordo dei 5 lavoratori vittime della tragedia del Mulino Cordero

Impossibile celebrare giornate di festa, come quella di oggi, 1° maggio, dedicata ai Lavoratori, senza pensare a un tema strettamente collegato al Lavoro, come la Sicurezza. Ecco perché a Fossano, teatro del gravissimo incidente del 16 luglio 2007, presso il Molino Cordero, il sindaco Dario Tallone ha scelto di celebrare questa data commemorando le vittime di quella terribile tragedia.

"Oggi, 1° maggio mi sono recato al monumento che ricorda la tragedia del Mulino, dove persero la vita 5 lavoratori, luogo simbolo delle morti bianche del Fossanese - afferma il primo cittadino della Città degli Acaja -. Il mio auspicio è che non avvengano mai morti sul lavoro. Ho ringraziato tutti i lavoratori e i datori di lavoro, gli operatori sanitari per il loro delicato operato, le Forze dell'Ordine che garantiscono la nostra sicurezza, i Vigili del Fuoco sempre pronti in caso di incidenti e tutti i volontari. Il lavoro è un sacrosanto diritto che tutti noi dovremmo avere. Con Don Andrea abbiamo pregato per chi ha perso la vita lavorando e per tutti i lavoratori. Buona festa a tutti".