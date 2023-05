Vivaldi protagonista al Liceo Musicale "da Vinci" di Alba

Venerdì 28 Aprile presso il Santuario della Madonna della Moretta in Alba è andato in scena il concerto Corale e strumentale che ha visto protagonisti il Coro del Triennio del Liceo Musicale "da Vinci" di Alba diretto da Sergio Daniele e l'Orchestra barocca coordinata dai docenti Marco Allocco e Andrea Bertino. Al centro del programma della serata due capolavori di Antonio Vivaldi: il Gloria Rv 589 e il Magnificat Rv 610 per Soli, Coro e Orchestra.

Hanno interpretato le parti solistiche Gloria Cagnazzo, Valentina Cabutto e Beatrice Bianco Soprani; Anna Bunescu Mezzosoprano, Raffaele Ardesia Tenore e Domenico Boggione Baritono. L'apertura della serata è stata affidata alla clarinettista Francesca Matera, alunna meritevole della 5AM, che ha interpretato "Introduzione" per clarinetto e orchestra di Gioachino Rossini. I calorosi applausi del numerosissimo pubblico intervenuto hanno sancito il successo della serata con numerose richieste di bis favorevolmente accolte.

Da sottolineare l’intervento della dirigente Laura Ragazzo che ha ringraziato tutti i ragazzi e i docenti che hanno lavorato per questo progetto. Un pensiero speciale è andato agli alunni maturandi di 5AM che con questo concerto chiudono ufficialmente il primo ciclo dei 5 anni del Liceo Musicale.

Un ulteriore ringraziamento è andato al parroco Don Lino che non solo ha accolto con entusiasmo il concerto nella splendida e prestigiosa sede, ma ha permesso la trasmissione dell’evento in “live streaming” grazie alla strumentazione di riprese audio-video di cui è dotato il santuario.