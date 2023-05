A San Michele di Prazzo l’ultimo saluto a Gerardo Bernardo

Della vita di montagna il signor Gerardo Bernardo conosceva bene la bellezza, ma anche l’impegno ed il valore della fatica. Di anni 96 era il più anziano a San Michele di Prazzo, conosciuto da tutti come “Nadu” o anche “Nadin”.



Nato in Francia da una giovane ragazza madre, fu cresciuto nella frazione San Vittore di San Michele di Prazzo da una zia materna. Qui, diventato adulto, il matrimonio con la moglie Valentina, deceduta una quindicina di anni fa, l’attività di allevamento e le tre figlie.



Nemmeno un giorno senza lavorare, tanti i sacrifici fatti. D’inverno il signor Bernardo partiva, andava in Francia e Spagna a tosare le pecore, mentre d’estate tornava in Alta Valle Maira occupandosi delle sue mucche: non vi era altro luogo in cui volesse tornare e stare, pur girando molto per lavoro non vi era per lui altro posto da chiamare “casa”.



Qui resterà, dove l’aria è inconfondibile ed il cielo è più vicino alla terra, tra i meravigliosi colori ed i profumi. E resterà nel cuore delle sue figlie Nadia, Laura e Carla, dei generi, i cognati, i nipoti ed i parenti tutti.



I funerali del signor Gerardo Bernardo, con partenza dalla casa di riposo A. Riberi di Stroppo, avranno luogo domani, giovedì 4 maggio, alle ore 10.30 nella Parrocchia di San Michele di Prazzo.



I familiari anticipatamente ringraziano quanti si uniranno al loro dolore. Desiderano porgere un particolare ringraziamento alla dottoressa Dutto ed al personale della casa di riposo di Stroppo.