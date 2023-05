Dal mercatino del libro della biblioteca di Bra un contributo alle vittime del terremoto

L’amore per i libri incontra la solidarietà: nella giornata di martedì 2 maggio 2023 la Consulta del volontariato di Bra ha consegnato al Sermig di Torino il ricavato della vendita dei libri usati avvenuta durante la manifestazione “I libri e le rose”, organizzata dalla biblioteca civica di Bra il 15 aprile in occasione della giornata Mondiale del Libro. Si tratta di una somma superiore ai 500 euro che sarà destinata alle popolazioni vittime dei recenti terremoti in Siria e Turchia.

L’iniziativa braidese, giunta oramai alla seconda edizione, riprende una tradizione catalana secondo cui il 23 aprile di ogni anno – Giornata mondiale del libro – si festeggia San Jordi (San Giorgio), patrono di Barcellona. Nell’occasione è usanza che gli uomini regalino alla propria innamorata una rosa, mentre questa a sua volta donerà un libro al suo spasimante.

Oltre a questa speciale edizione del Mercatino del libro usato, la giornata ha visto un susseguirsi di numerose iniziative per bambini e famiglie. In particolare, nel corso della mattinata si è rinnovata la tradizione braidese che prevede la consegna di un libro omaggio per tutti i nuovi nati. A seguire le letture ad alta voce per i più piccoli di Bibliobebè con le Officine Zeta, mentre nel pomeriggio si sono svolti laboratori creativi di collage e mandala a cura di Lorella Alessandria e le letture animate dell’Associazione DonChisciotteSiamoNoi.

Per gli adolescenti Elena Sardi ha ideato una coinvolgente escape room sul tema del mistero e dell’investigazione e, nel tardo pomeriggio, Rosa Iannuzzi, Maura Boccato e un collettivo di sei autrici, accompagnate alla tastiera da Francesco Testa, hanno presentato il proprio libro “R-esistenze”, storie di donne comuni che, con la loro dignità e il loro coraggio, sono diventate punti di riferimento per altre donne.

Ad allietare la giornata anche i Nasi Rossi dell’associazione Arcobalenovip di Alba Bra e i volontari della Cooperativa Libero Mondo che hanno fornito i biscotti per la merenda.