Controlli Polizia Stradale a Mondovì: ecco dove saranno attivati gli autovelox

Nell'ambito del servizio di informazione della Polizia Locale di Mondovì, attivato al fine di indurre comportamenti di guida responsabile e il rispetto delle norme imposte dal codice della strada, a beneficio dell'intera comunità, ecco il programma settimanale di attività di rilevamento della velocità che consente ai cittadini di sapere dove e quando verranno attivati i cosiddetti "autovelox" Autovelox postazione mobile.

Martedì 9 maggio fuori centro abitato, strada dei Manelli e via Vecchia di Cuneo (il limite massimo di velocità consentito in via Vecchia di Cuneo è di 30km/h).

Giovedì 11 maggio nel centro abitato in via S. Anna e fuori dal centro abitato sulla statale 28 Sud località Sciolli.

Venerdì 12 maggio nel centro abitato in via N. Carboneri e in via Torino.

Sabato 13 maggio nel centro abitato in via Cuneo e in via R. Bianca.

Domenica 14 maggio fuori centro abitato sulla statale 28 Nord località Breolungi.





Autovelox postazione fissa

Si ricorda che è sempre attiva la postazione fissa autovelox sulla provinciale 564 tronco Cuneo-Mondovì, al km 15+500 - località Pogliola, che rileva in entrambe le direzioni di marcia.