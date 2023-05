Lorenzo Montani va in pensione dopo 38 anni di lavoro all'ospedale di Savigliano

Lascia il lavoro per la meritata pensione dopo 38 anni trascorsi a Savigliano, con una parentesi al Cto di Torino di tre anni, prestando servizio in diverse strutture, ma per la maggior parte del tempo presso l’Economato e Provveditorato dell’Azienda sanitaria. Lorenzo Montani venerdi 12 maggio ha salutato i collegi presso l’ospedale Santissima Annunziata, dove aveva iniziato la sua avventura lavorativa il 1 settembre 1985 presso l’allora Ussl 61. Dal 1° giugno sarà ufficialmente in pensione.

Lorenzo ha inoltrato a tutti gli attuali dipendenti dell’Asl CN1 un breve saluto: “In questo frangente voglio ringraziare tutte le persone che ho imparato a conoscere, non solo per il lato professionale ma anche per le doti umane che hanno trasmesso a me e ad altri nella quotidianità del lavoro”. Ha poi esteso a tutte le categorie professionali il saluto, con un pensiero anche “ai colleghi che ci hanno prematuramente lasciato”.