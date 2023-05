Saluzzo 'vede' la nuova piazza Tomatis di Castellar: due milioni di euro per renderla realtà

Ecco la nuova piazza Tomatis. La giunta comunale di Saluzzo ed il Consiglio municipale di Castellar hanno approvato il progetto esecutivo per ampliare e riqualificare questo spazio urbano. Entro fine maggio sarà pubblicata la gara d’appalto per i lavori e si sta facendo ogni sforzo per avviare il cantiere (che durerà 10 mesi) entro settembre.



Per l’intervento sono stati stanziati 2 milioni di euro, risorse straordinarie ottenute per la fusione tra Saluzzo e Castellar avvenuta nel 2019.



“L’attuale piazza Tomatis – dice il prosindaco Eros Demarchi – è di circa 1000 mq. A questa superficie aggiungiamo altri 1900 mq, all’incirca come mezzo campo da calcio. Sarà anche costruito un nuovo fabbricato da 200 mq a 2 piani che sarà una grande sala polivalente con cucina, servizi igienici, spogliatoio, deposito, forno comunitario e foresteria. Sarà un edificio “Nzeb”: in pratica consumerà solo l’energia che produce con l’impianto a pannelli sul tetto. Avremo anche un sistema di raccolta dell’acqua piovana che sarà poi usata per irrigare le aree verdi di Castellar”.





Saranno spostati nella nuova parte di piazza i parcheggi (e ci saranno anche stalli di ricarica per auto e bici elettriche) e quella già esistente sarà interamente pedonale e diventerà un “salotto” del borgo con nuovo arredo urbano.



“Dal 2019 ad oggi – dice Demarchi – con le risorse della fusione siamo riusciti a fare la manutenzione e a mettere in sicurezza zone del borgo dove prima, viste le difficoltà di bilancio, non era possibile intervenire. Quello della nuova piazza come zona di socialità e incontro è il progetto di punta di questi anni, un’iniziativa che migliora il nostro borgo, che lo rende più bello, funzionale, e che rimette a disposizione dei residenti ingenti risorse pubbliche. Per farlo, appunto, usiamo i soldi della fusione, oltre a 350 mila euro che vengono anticipati dal bilancio ordinario di Saluzzo”.





Il progetto, firmato dall’architetto Roberto Gili, prevede anche la riqualificazione dell’attuale piccolo edificio che ospita lo sportello Bancoposta. “Proprio in questi giorni Castellar è stato invaso per la Festa degli Spaventapasseri – dice il sindaco Mauro Calderoni - : la piazza è pensata per rendere ancora più accogliente il borgo per i visitatori e per essere da supporto ai residenti che organizzano tante manifestazioni e numerosi eventi. Non vediamo l’ora che il progetto diventi realtà”.