Quando uno dei nostri genitori, nonni o zii diventano più grandi e rimangono soli senza un compagno, potrebbero prendere la decisione di scegliere di andare a vivere in centri che li possano ospitare in base alle loro necessità di salute.

È possibile optare per una migliore casa di cura o una RSA, che può essere valutata proprio in base allo stile di vita e alla salute dell'anziano in questione. Si tratta di due luoghi in effetti davvero simili fra di loro, ma che nascono con intenti diversi.

Per casa di riposo ad esempio intendiamo un tipo di alloggio che ospita persone anziane che sono autosufficienti, almeno in parte, mentre le RSA invece si distinguono totalmente perché sono maggiormente rivolte a coloro che non sono autosufficienti e che hanno bisogno di assistenza continua sanitaria, e medica o infermieristica. C'è anche la possibilità di scegliere come strutture le case famiglia e case albergo, che però sono sempre rivolte a persone autosufficienti e maggiormente sono private. Anche in questo caso tutti gli ospiti hanno il diritto di avere un'assistenza continua dalla SSN.

Come scegliere una buona casa di cura

Per selezionare la casa di cura che può offrire migliore assistenza e servizi diversi agli ospiti, bisogna valutare una serie di aspetti. Innanzitutto in primis il consiglio da dare è quello di affidarsi a strutture che siano certificate e autorizzate.

Sempre di più infatti esistono luoghi che non sono legali e che offrono dei prezzi davvero stracciati, ma che generalmente però non hanno targhe identificative e si trovano all'interno di palazzi in città. Bisogna infatti trovare una casa di cura certificata e controllare che all'interno siano rispettate le norme igienico sanitarie, facendo magari dei sopralluoghi rendendosi conto di persona della situazione. Parlare anche con gli altri ospiti di una casa di cura può essere un ottimo step da fare, per essere ancora maggiormente sicuri dei servizi offerti.

Generalmente le case di riposo sono dei luoghi molto confortevoli e che diventano veri e propri spazi familiari per l'anziano, che al suo interno si deve sentire sempre utile e anche stimolato. In queste strutture spesso si offrono diversi servizi e soprattutto si svolgono attività che si possono fare e che sono inerenti all’intrattenimento, ma anche alla stimolazione cognitiva.

Per valutare ad esempio che la casa di riposo che ci interessa può essere una buona scelta, possiamo dunque notare i tipi di attività che vengono proposte. Molto spesso ad esempio si cerca di stimolare gli anziani con passeggiate accompagnandoli in diversi tipi di ambienti, o facendogli seguire gruppi di lettura, o attività ludiche come i giochi di società o tombole e anche attività per la casa come ad esempio svolgere alcune mansioni.

In alcune case di cura è anche possibile seguire la pet therapy e dunque la possibilità di poter stare a contatto con animali coccolandoli e prendendosi cura di loro. A quando pare infatti ci si è resi conto che grazie ad attività con animali gli anziani si riescono a sentirsi stimolati maggiormente, migliorando di molto il loro umore.