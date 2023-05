A Bastia Mondovì un murales per riqualificare la cabina Enel

"Siamo molto soddisfatti del risultato ottenuto – spiega l'assessore Mattia Clerico, che ha seguito personalmente il progetto fin dall'inizio –. L'iter burocratico è stato impegnativo, ma grazie alla collaborazione tra Comune e E-Distribuzione siamo riusciti ad ottenere un'opera davvero di forte impatto. La cabina di distribuzione tra il Tanaro e la ex stazione ferroviaria adesso è un'opera d'arte a cielo aperto, che tutti possono vedere ed apprezzare. Un modo diverso e innovativo per promuovere l'arte e la cultura, che diventano così davvero accessibili a tutti. Ringraziamo E-Distribuzione per aver creduto nel nostro progetto, gli artisti Andrea Pettiti e Samir Aletti per la maestria e la professionalità con cui hanno realizzato il murale, l'impresa edile Poggio, per aver fornito i ponteggi che hanno permesso agli artisti di lavorare in sicurezza, la Pro Loco e l'Associazione culturale San Fiorenzo, che hanno contributo in maniera sostanziale all'acquisto delle vernici".