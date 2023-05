Emergenza maltempo in Emilia-Romagna: in partenza la colonna mobile dei Vigili del Fuoco di Cuneo

Il maltempo non dà tregua all'Emilia-Romagna. Acqua, fango e allagamenti stanno flagellando le zone di Rimini, Forlì e Cesena.

Come già successo in altre occasioni, la Granda non si è tirata indietro ed è pronta a mandare rinforzi.

E proprio in queste ore è infatti in partenza la colonna mobile dei Vigili del Fuoco di Cuneo: uomini e mezzi raggiungeranno le aree alluvionate per fornire assistenza alla popolazione e supportare i soccorritori nelle operazioni.

Non solo dalla provincia di Cuneo ma da tutto il Piemonte si stanno attivando squadre di soccorso, verranno inviati uomini anche da Alessandria, Asti e Torino.

Al momento, nelle zone colpite, fino alla giornata di domani, mercoledì 17 maggio, permane l'allerta rossa.