Rifreddo, la squadra locale al raduno regionale del Corpo AIB Piemonte ad Acqui Terme

C’era anche la squadra del piccolo comune di Rifreddo in Valle Po all'undicesima edizione del raduno del Corpo AIB Piemonte di tenutasi la scorsa settimana ad Acqui Terme..

Un momento che ha visto oltre duemila volontari sfilare per le vie della città in rappresentanza dei 56 i distaccamenti dell'Aib piemontesi. Oltre alla sfilata sono state diverse le attività organizzate. Ad esempio è stato allestito l’Aib Land: un percorso dedicato ai più piccoli per sensibilizzarli alla prevenzione degli incendi e alle buone pratiche da adottare nelle aree boschive.

Creato il Villaggio Aib con l’esposizione dei mezzi di soccorso e di intervento. Ma, anche, organizzato il Torneo dell’emergenza: un quandrangolare di calcio a 7 che ha visto fronteggiarsi a scopo le squadre appartenenti li sistema dell’Antincendio Boschivo Piemontese, ovvero: Aib Piemonte, Vigili del Fuoco, Carabinieri Forestali e Protezione Civile.

Tutte attività molto apprezzate che hanno fatto da contorno al momento clou della sfilata per le vie del centro a cui oltre ai volontari piemontesi hanno partecipato anche diverse delegazioni arrivate da altre regioni.

La giornata si è poi chiusa con tradizionale grande pranzo collettivo e con l'estrazione dei premi della Lotteria Aib.

Una bella giornata di festa che è ci ricorda l’importanza del Corpo Aib e che il sindaco rifreddese Cesare Cavallo ha utilizzato per ringraziare i volontari rifreddesi per la loro opera. Il primo cittadino ha infatti voluto pubblicamente: “ringraziare il caposquadra Mauro Paseri e a tutti i componenti della squadra di Rifreddo per il loro impegno e la loro tempestività negli interventi sul territorio comunale”.