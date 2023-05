Come acquistare e vendere NFT

Se sei un fan delle criptovalute, gli asset non fungibili o gli NFT potrebbero non essere nuovi per te. Gli NFT sono diventati così popolari di recente che le informazioni su di essi sono facilmente e prontamente disponibili su Internet e nei media. Tuttavia, a meno che tu non abbia avuto un vivo interesse, non sarebbe sorprendente se avessi ancora problemi a comprendere gli NFT. Inoltre, se ti piacciono gli investimenti in criptovalute come Bitcoin, potresti voler sapere di Luxury resort Embraced Bitcoin.

Definizione degli NFT

I token non fungibili, o semplicemente NFT, sono un'innovazione che assomiglia quasi a quella della criptovaluta. Entrambe le innovazioni utilizzano la tecnologia blockchain. Inoltre, entrambi hanno valore e gli utenti possono venderli come risorse digitali. Ma a differenza della criptovaluta, con usi limitati, come i pagamenti e gli investimenti digitali, gli NFT hanno molte più funzioni, alcune delle quali gli esseri umani devono ancora esplorare.

Per avere una chiara comprensione degli NFT, facciamo un esempio. Supponiamo di avere un'immagine in formato fisico o digitale. Puoi trasformarlo in un NFT. Puoi venderlo, archiviarlo, condividerlo o venderlo sul marketplace NFT. Un NFT è come un certificato digitale di autenticità e proprietà di un elemento, come l'immagine. Ma potrebbe essere qualsiasi cosa, anche immobiliare.

Un elemento unico degli NFT è che sono unici e non intercambiabili. E questo significa che ci può essere solo una versione di NFT. Se l'immagine è un NFT, è insostituibile da un'altra immagine, anche attraverso la duplicazione o la contraffazione. Una ragione principale per la popolarità degli NFT è il loro alto valore. Possono essere eccellenti asset digitali di investimento.

Ma mentre più persone possono essere consapevoli del significato degli NFT, meno capiscono come comprarli e venderli. Imparare a comprare e vendere NFT può aiutarti a prendere decisioni di investimento sagge ed essere felice del tuo investimento.

Acquistare NFT

Prima di poter iniziare ad acquistare NFT, è necessario aprire un account su uno scambio. E questo è semplice in quanto dovrai solo fornire alcuni dettagli, inclusa la tua email, e impostare una password. Quindi, poiché le persone acquistano NFT con criptovalute, avrai bisogno di criptovalute.

Se hai già una criptovaluta accettabile per l'acquisto degli NFT, scegli un mercato NFT e accedi. Fai la tua ricerca per determinare il miglior mercato NFT. Quindi, puoi acquistare il tuo NFT preferito dal mercato utilizzando la criptovaluta. E questo potrebbe comportare fare offerte o pagare una tassa di gas.

Vendita di NFT

Puoi vendere un NFT in qualsiasi momento, a condizione che tu lo possieda. Supponiamo che tu abbia già alcuni NFT. Quindi, per prima cosa elenchi l'NFT che vuoi vendere sul mercato per indicare che è in vendita. Puoi anche scegliere di utilizzare qualsiasi mercato NFT che ti piace.

Chiunque veda e sia interessato al tuo NFT elencato può quindi decidere di acquistarlo. Ma poiché il mercato NFT è proprio come il tipico mercato con molti acquirenti, venditori e beni in vendita, sarebbe prudente promuovere il tuo NFT. Puoi farlo attraverso i social media o pagando un famoso influencer per promuoverlo a tuo nome.

Conclusione

Sebbene gli NFT siano ancora un concetto emergente, sapere cosa sono e come investire in essi è essenziale. Fortunatamente, se hai familiarità con il trading di criptovalute, scoprirai che acquistare e vendere NFT è molto più facile da capire.