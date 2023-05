La giovane azienda ha festeggiato il 250° anniversario della Tenuta Berroni

Storie che si incrociano, vicende private che si intrecciano con momenti di vita pubblica dell’intero territorio racconigese. È il fil rouge del ciclo di visite guidate programmate per il 2023 da Tenuta Berroni, storica residenza alle porte di Racconigi, che quest’anno celebra il suo 250° anniversario e la conclusione di importanti interventi di restauro.

Per celebrare la ricorrenza, Alessandra Castelbarco Visconti ed i figli Michelle e Sandor, attuali proprietari, hanno infatti pensato ad un originale ciclo di otto visite guidate, inizate a marzo.

Le prossime date in calendario sono: 21 maggio, 18 giugno, 23 luglio, 24 settembre e 8 ottobre, e sono diverse fra loro e ideali anche come complemento di tour di più giorni programmati in Piemonte. Tutte le visite prevedono la partecipazione di piccoli gruppi. I biglietti sono acquistabili direttamente dal sito www.tenutaberroni.it/visite-guidate-ita. Oltre agli appuntamenti in programma, possono essere prenotate date su richiesta per gruppi precostituiti.

Ogni visita ha un tema a sé, dedicato a personaggi, architetti, ospiti illustri che si sono avvicendati fra le mura della residenza, dal ‘700 ai giorni nostri. Come capitoli di un appassionante libro, i tour si pongono anche come un’ inconsueta occasione per fare rivivere gli “anni d’oro” dell’intero territorio racconigese, importante polo di lavorazione della seta e luogo prediletto di villeggiature Reali, fra le zone della “Granda” ancora in parte da valorizzare.

Protagonista delle prime visite è stata la famiglia De Laugier, originaria di Barcellonette (Francia) che acquistò la tenuta nella prima metà del Settecento e che, attorno al 1770, diede avvio alla trasformazione della cascina della regione Albaretta di Racconigi in residenza di villeggiatura. Due i rami della famiglia presenti sul territorio, spesso confusi e tuttora poco studiati, che in tutta la zona lasciarono un’impronta importante ancora tutta da scoprire.

In particolare Ignazio Bernardino De Laugier ( o Laugiero) che seppe coinvolgere nei lavori della Tenuta anche gli artisti che lavoravano per la Casa Reale nel vicino Castello di Racconigi.

Il 21 maggio la Giornata Nazionale delle Dimore Storiche ADSI (Associazione Dimore Storiche Italiane) consentirà di visitare gratuitamente molte proprietà private in tutta Italia. Occasione unica per sensibilizzare cittadini e istituzioni su cosa significhi gestire questi beni, quali professionalità siano richieste per tutelare antiche mura e giardini secolari che sono definiti “il museo diffuso più grande d’Italia”.

Realtà solitamente ubicate in piccoli centri che rappresentano anche la più grande impresa culturale, in grado di favorire nuovi posti di lavoro ed alimentare un indotto che non può essere delocalizzato.

Tenuta Berroni in questa occasione, grazie ad una collaborazione con il Salone Off - Salone Internazionale del Libro di Torino, accoglierà alle 14 anche la presentazione de “Il Real Castello di Racconigi 1901/1914 - Soggiorni reali al tramonto della Belle Epoque”, volume di Nadia Lovera, Alessandro V. Mila e Simone P. Milan che, oltre ad analizzare i soggiorni reali a Racconigi nei primi anni del XX secolo, dedica spazio ai cambiamenti che la città affrontò per diventare una piccola capitale estiva e a come l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Ceriana Mayneriproprietario di Tenuta Berroni, visse i grandi eventi legati alla presenza dei Sovrani. La narrazione sarà arricchita da curiosità, fotografie e documenti inediti.

Ingresso libero. Informazioni su www.adsi.it/evento-dimora/387580/

Da sabato 25 marzo, nelle dipendenze della Tenuta, èregolarmente aperta l’Agrigelateriapremiata quest’anno dalla guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso.

Orari: martedì - venerdì dalle ore 15.00 alle ore 17.00; sabato e domenica dalle ore 15.00 alle ore 18. Altri orari possono essere concordati per il ritiro di ordini effettuati.

Dove siamo: Tenuta Berroni - Nucleo Berroni 5 - Racconigi (CN) - www.agriberroni.it

Da Torino: dall’autostrada A55 direzione Savona uscire allo svincolo in direzione SS 20 per La Loggia, continuare per Carignano, e successivamente verso Lombriasco, attraversare ancora Casalgrasso in direzione Racconigi e a 4 km dal paese svoltare come indicato dal cartello per “Tenuta Berroni” e proseguire per “Parcheggio Arancera”.