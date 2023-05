A Neive Monica Martinelli e il suo spettacolo dedicato alle donne di Fenoglio

Continuano le occasioni di teatro a Neive. L’Auditorium San Giuseppe di via T. Calissano ospita stavolta lo spettacolo teatrale “Nudi e crudi. Il Racconto della padrona”: un lavoro liberamente ispirato alla narrativa fenogliana scritto e interpretato da Monica Martinelli, che è attrice e scrittrice braidese molto attiva in teatro, nel cinema e nella televisione.

Lo spettacolo è un omaggio al grande Beppe Fenoglio e in particolare al mondo femminile delle sue opere, in questo caso un monologo che riporta al mondo de La Malora. L’appuntamento è per sabato 27 maggio alle ore 21. Ingresso libero e uscita a cappello con offerta libera. Info: restainformato.scena@gmail.com.