Il pittore braidese Franco Gotta in mostra alla Distilleria Vieux Moulin di Costigliole d’Asti

Diamo per scontato che conosciate Franco Gotta, ma se non siete sul pezzo vi aggiorniamo al volo: artista nato a Bra nel 1952 stupisce ed emoziona, grazie ad un grande senso estetico ed una pittura fortemente espressiva.

Ecco, la premessa era necessaria per farvi sapere che fino a domenica 11 giugno la storica Distilleria Vieux Moulin di Elena Borra, a Costigliole d’Asti, accoglierà un’ampia mostra proprio su Franco Gotta. Vernissage sabato 20 maggio in occasione della cena in barricaia, classico appuntamento che mette d’accordo tutti, appassionati e semplici curiosi, solitari e famiglie.

«Penso che la tradizione artigiana sia anch’essa una forma d’arte. Così come la pittura è una forma espressiva che usa come veicolo le immagini e quindi la vista, anche la grappa è una forma espressiva che tocca più sensi, il gusto, l’olfatto e la vista. Credo che la pittura sia l’espressione di un’idea che diventa visibile attraverso la forma e il colore, grazie all’artista. Allo stesso modo, un distillato è la manifestazione di un’idea che diventa fruibile dagli altri, grazie all’arte della distillazione, alla tradizione e alla ricerca».

«La forma espressiva della sua pittura tocca forme archetipiche; i cerchi, la luce, le ombre, il sole, la luna, sono parti di noi che attraverso i suoi quadri riconosciamo, ritroviamo. Toccano anche aspetti vicini alla spiritualità con cui troppo spesso, pur essendone sostanzialmente intrisi, perdiamo il contatto. Sono un invito a fermarsi un attimo, a ritrovare il tempo per pensare, per pensarsi».

«Noi italiani siamo semplicemente diversi, e non lo dico per superbia, l’arte e la bellezza sono nel nostro DNA. Noi siamo arte e sappiamo essere artigiani e artisti senza sforzo, basta lasciarsi andare ed essere noi stessi. In questi anni “strani” occorre lavorare affinché questa nostra capacità innata non venga sepolta dal “brutto”, dal “senso di vuoto” e ogni occasione capace di risvegliare queste nostre “abilità” è una benedizione».