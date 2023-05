Saluzzo, in programma l'incontro "Dalla comunità educante alla città educativa”

Secondo ciò che dice un antico proverbio africano molto conosciuto: "per educare un fanciullo serve un intero villaggio" ovvero ci vuole il coinvolgimento di tutti.

Su questa concezione del "fare sociale" e di cittadinanza attiva è in programma l’incontro "Dalla comunità educante alla città educativa”, venerdì 19 maggio alle 17,30 nella sala degli specchi della ex caserma Musso, in piazza Mopntebello.

Aprirà l'incontro il saluto del sindaco Mauro Calderoni e di Carlotta Salerno, assessore alla scuola del comune di Torino con Fiammetta Rosso assessore alle politiche sociali del comune di Saluzzo e di Piera Comba della lista Moderati di Saluzzo.

Intervengono Silvio Magliano consigliere regionale moderati, ex presidente Csv di Torino, Andrea Morniroli autore del libro “Rammendare”, Valentina Re educatrice professionale del patto della Comunità educante di Barge e Bagnolo.

Modera Alessandra Tugnoli dirigente del Soleri- Bertoni e conclude l'onorevole Mimmo Portas del Movimento Moderati.