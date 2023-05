Cuneo: si presenta il libro dell'albese Mauro Franco, "ingegnere per sbaglio e insegnante per caso"

Sarà presentato venerdì 19 maggio alle 21 presso la sede dell’associazione Alec in via Vittorio Emanuele II,30, il libro di Mauro Franco dal titolo Esilio in Costa Azzurra. Come andò veramente.

Siamo all'inizio degli anni settanta, per la precisione nell'estate del 1971. I Rolling Stones si ritrovano in una sorta di esilio dorato e volontario in Costa Azzurra. Nella villa presa in affitto dal chitarrista del gruppo si registra gran parte di quello che molti riterranno il loro capolavoro (Exile on Main St.).

Un immaginario malavitoso di casa nostra, ricercato da una banda rivale, fugge nella vicina Francia e con una scusa si rifugia in mezzo a loro stabilendosi nella villa. Non tutto andrà per il verso giusto e alcune vicende si riveleranno leggermente diverse da come ce le hanno raccontate. Gli effetti del recente passato delinquenziale del soggetto e la "routine" quotidiana della casa, fatta di musica (molta), sesso (poco) e droga (quanto basta) si intersecheranno con le personalità dei componenti della band, in particolare del suo chitarrista e leader. Da questi intrecci scaturiranno un disco epocale (reale) e un'amicizia duratura (immaginaria). Un omaggio di pura fantasia alla più grande rock band di tutti i tempi e a un mondo che non esiste più.

“Il progetto - spiega l’autore - è nato dall'interesse per uno degli episodi più noti per chi sia appassionato della musica di quegli anni e in particolare del gruppo dei Rolling Stones. L'idea alla base del romanzo era rendere un omaggio, in primis, al gruppo, del quale sono appassionato, e soprattutto alla vicenda stessa, che mi ha sempre incuriosito e interessato. Ho cercato, pur nella rielaborazione a volte anche piuttosto decisa, di essere fedele a quanto successo realmente. Oltre alla lettura e alla visione, negli anni, di saggi, biografie e film, ho anche effettuato vari sopralluoghi, via terra e via mare ai luoghi in oggetto in modo da rendermi conto nella maniera più esatta possibile della location. Il prodotto finale non è un saggio ma un romanzo, nel quale la fantasia è di gran lunga prevalente su quella che può essere stata la realtà, che ovviamente non ho vissuto e che mi posso solamente figurare. Due parole sul titolo del romanzo: si riferisce sia all'esilio dorato dei Rolling Stones sia a quello del protagonista Arturo, in fuga dalla Liguria. La parte tra parentesi ("come andò veramente") vuole mettere la pulce nell'orecchio insinuando che in quella mitica estate in riviera non tutto andò come ci è stato raccontato”.

Mauro Franco, è residente ad Alba, e si definisce "ingegnere per sbaglio e insegnante per caso". Nel 2010 ha pubblicato il volume "Holidays in the sun e altri racconti", nel 2014 il racconto "Amalgama" e nel 2021 il racconto "Subbuteo". Ha ottenuto numerosi riconoscimenti tra cui, il Premio settimanale concorso Tuttolibri/La Stampa nel 1996; Primo premio VII edizione del Premio Letterario Internazionale Città di Como “Sezione racconto” nel 2020; Secondo premio Concorso Seven – Caffè delle Arti con realizzazione di DVD audio e volume antologico nel 2021; Primo premio narrativa inedita Premio Letterario Assosinderesi Awards nel 2022 con il romanzo Esilio in Costa Azzurra – Come andò veramente.