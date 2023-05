Dopo il grande successo della 'Stradegustando', Marene sta già pensando all'edizione 2024 (FOTO)

Dopo il grande successo della ‘Stradegustando’, la camminata enogastronomica che si è svolta a Marene domenica 7 maggio, il presidente della Pro Loco Bartolomeo Racca assieme al vicepresidente Paolo Giobergia e i 20 volontari che hanno lavorato per mesi alla realizzazione dell’evento esprimono il loro ringraziamento a tutti coloro che hanno collaborato:

“Siamo davvero soddisfatti per l’ottimo esito che ha ottenuto la Stradegustando 2023. Abbiamo cercato di migliorarci rispetto allo scorso anno, che era la prima edizione dopo la pandemia, e speriamo di esserci riusciti.

Ringraziamo tutte le aziende marenesi, e non solo, che hanno collaborato con noi, i quasi 300 volontari, la Protezione Civile e in particolare le famiglie delle cascine che ci hanno ospitato”.

I numeri parlano da soli e sono da record.

Hanno infatti partecipato 3 mila persone di cui 2700 adulti e 300 bambini.

La peculiarità di questa passeggiata enogastronomica tra le campagne di Marene è che le portate, ad esclusione della colazione l’aperitivo e il dolce finale, sono servite in piatti rigorosamente di ceramica, come in un vero e proprio ristorante itinerante in cui per accontentare anche chi soffre di intolleranze alimentari è stato preparato anche un menu per persone celiache.

“La realizzazione di questo enorme successo – spiega il vicepresidente della Pro Loco Paolo Giobergia - è stato reso possibile grazie all’immensa ospitalità gentilmente offerta dai ‘patron’ delle cascine locali: Cascina San Rocco, Cascina Tetti Racca, Cascina Argula, Cascina Pallavicino e Cascina località Carolina.

In questa VII edizione – continua Giobergia - patrocinate dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di Cuneo oltre che dal Comune di Marene, si è cercato di strutturare un percorso non molto lungo, di circa 9 chilometri, in cui le varie locazioni fossero, per quanto possibile, equidistanti tra loro.

Nella filosofia della Stradegustando si cammina e si degustano i piatti in un percorso a contatto con la natura, con i bovini al pascolo, come ospiti delle nostre cascine tipiche Piemontesi”.

Il via alla passeggiata è stato dato dalla sindaca di Marene Roberta Barbero assieme agli amministratori comunali e Luca Crosetto, presidente provinciale di Confartigianato Imprese Cuneo.

Alla presentazione di venerdì 1 aprile con il giornalista enogastronomico Paolo Massobrio, aveva partecipato, per portare un saluto, anche il Ministro della difesa Guido Crosetto, originario di Marene .

La camminata era suddivisa in sette tappe; a fare da padrone nel menu proposto sono stati i piatti a base di carne. L’evento è nato nel 2015 proprio con l’intento di valorizzazione la razza bovina piemontese.

Il menu adulto prevedeva una ricca colazione ‘di una volta’ a base di caffè, latte italiano, latte e cacao, the e una ‘ciapëta’ pane, burro e marmellata o zucchero, un aperitivo composto da spiedino di salsiccia con fragole accompagnato da una bruschetta, come antipasto la battuta al coltello di carne razza bianca piemontese seguito dal minestrone di scaramella (un particolare taglio di vitello).

Come secondo si proponeva una tagliata di carne di razza bianca piemontese servita su un letto di insalatina; a seguire il tris di formaggi DOP con miele e infine un buon gelato al gusto fiordilatte accompagnato dal famoso biscotto realizzato a Marene con farina di mais, non a caso chiamato ‘Marenotto’, nelle sue due varianti: al gusto amarena o menta.

Immancabile il vino per ‘innaffiare’ i piatti di ogni tappa dal Prosecco al Dolcetto, e dal Barbera al Nebbiolo per concludere in dolcezza con un bel bicchiere di Moscato d’Asti.

Era previsto anche un menu per bambini.

L’80 per cento del ricavato sarà devoluto in beneficenza. Lo scorso anno 10 mila erano stati donati alla Casa di riposo di Marene, mille euro per un'associazione che opera in Africa e il rimanente per altre realtà comunali tra cui la realizzazione del cinema all’aperto.

Archiviata questa edizione da record i volontari della Pro Loco stanno già pensando a quella del 2024.

Intanto il prossimo appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Marene è per sabato 17 giugno con la ‘Grigliate sotto le stelle’ che si terrà nel centro del paese in piazza Carignano.