A Costigliole Saluzzo il primo saggio musicale dei nuovi allievi della banda

Domani, sabato 20 maggio alle ore 18 presso la sala Polivalente si terrà il (primo) saggio musicale dei nuovi allievi del complesso bandistico di Costigliole Saluzzo.

Quest’anno finalmente è potuto partire a pieno regime il progetto di cultura musicale legato alla banda sospeso “causa pandemia” (per ovvi motivi) 2 anni fa.

Il corso è stato diviso in due parti: la prima guidata dal maestro Flavio Fraire con un corso di musicalità alla scuola primaria coinvolgendo le classi 4° e 5°; la seconda con i maestri Gloria Bergese, Marco Palmarucci e Maurizio Caldera ha visto protagonisti 20 tra ragazze e ragazzi con l’uso di strumenti musicali.

Utilizzando un metodo molto pratico, poco solfeggio e molto approccio allo strumento, si provano le basi della musica suonata insieme e si possono suonare per la prima volta clarinetto, flauto, saxofono e tromba.

Nel concerto i ragazzi si esibiranno in brani suonati sia da soli che con i componenti della banda.

Questo corso è per buona parte finanziato dal complesso bandistico al fine di coinvolgere le nuove generazioni e diffondere la cultura musicale sul nostro territorio.

Un grande ringraziamento va ai genitori per il sostegno che danno ai loro ragazzi per coltivare la passione della musica e il merito di questo successo va agli insegnanti che con pazienza e capacità riescono a tramettete le nozioni musicali e di vita di gruppo.

I musici rinnovano l’invito a chiunque fosse interessato “ad” (per) entrare nel gruppo e senza alcuna paura di non essere all’altezza: troverete un ambiente semplice ed accogliente per allietare sagre e feste dei nostri paesi e divertirsi insieme.