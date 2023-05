Bagnolo Piemonte: crollo parziale di un'abitazione disabitata, vigili del fuoco sul posto

Intervento dei vigili del fuoco provinciali a Bagnolo Piemonte, nella tarda mattinata di oggi (domenica 21 maggio).



Date le forti piogge che hanno interessato l’area del saluzzese come tutta la provincia nel corso delle ultime 48 ore – che, in zona, parrebbero però essersi quasi arrestate – una vecchia abitazione disabitata è stata interessata da un crollo. Pur essendo, appunto, vuota lo scenario di pericolo coinvolge le abitazioni adiacenti.



Sul posto i vigili del fuoco volontari di Barge, che stanno cercando di valutare la situazione e un modo per contenere rischi e pericoli.



Articolo in aggiornamento.