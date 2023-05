Tre classi di Saluzzo e Barge vincono il Plogging School Challenge e il concorso video web “Plastica di qualità”

Nel corso dell’anno scolastico 2022/2023, numerose scuole afferenti al territorio gestito dal Consorzio S.E.A. si sono cimentate in due concorsi differenti: la “Plogging School Challenge”, un concorso, destinato alle scuole di ogni ordine e grado, che prevedeva la realizzazione di un’azione di pulizia in diversi Comuni della provincia di Cuneo, e il concorso video web “Plastica di qualità”, finalizzato alla realizzazione di un video di sensibilizzazione sull’uso corretto della plastica, dei vantaggi che può determinare e dei danni che un uso inconsapevole può causare, destinato alle Scuole secondarie di primo e secondo grado.

Dopo aver scoperto cosa fosse il “plogging” nel corso di circa 170 incontri in classe gestiti da esperti di tematiche ambientali e focalizzati sui temi dell’economia circolare e del littering, alcune classi si sono cimentate nella pratica di questo sport, che unisce la raccolta dei rifiuti alla corsa, con evidenti benefici per la salute della persona e per l’ambiente.

Attrezzati con guanti e sacchetti, gli alunni hanno innanzitutto individuato aree della propria città che necessitassero di essere ripulite e in seguito, aiutati dai propri insegnanti, hanno realizzato le azioni di pulizia.

Per le classi coinvolte, la Plogging School Challenge non è stata solamente un’occasione per prendere coscienza del problema dell’abbandono dei rifiuti nella propria città, ma anche per sfidarsi a vicenda in una gara avvincente. La classifica delle Scuole dell’infanzia e primarie è stata vinta dalla Scuola dell’infanzia di Crocera-Barge, che ha totalizzato il punteggio più alto, guadagnandosi così il primo posto in classifica e un premio di 200 euro, consegnati sottoforma di buoni spendibili in materiale o attività a scopo didattico.

Al secondo posto la classe 4A e 4B della Scuola primaria C. Denina di Revello. La classifica delle Scuole secondarie di primo e secondo grado ha invece visto trionfare la classe 2A dell’IIS C. Denina di Saluzzo, anch’essa aggiudicatasi un premio di 200 euro, consegnati sottoforma di buoni spendibili in materiale o attività a scopo didattico, seguita dalla classe 2A dell’IIS Rivoira di Verzuolo e dalla classe 1B della Scuola secondaria di I grado di Caramagna Piemonte.

Le classi partecipanti al concorso hanno contribuito a ripulire 40 km di strade ed a risparmiare 70 kg di CO 2 , equivalenti al piantare circa 4 alberi.

Il concorso “Plogging School Challenge” è stato un successo: non solo è stato nuovamente occasione per i ragazzi e le ragazze partecipanti di spendere tempo all’aria aperta cimentandosi in attività sportive ma, soprattutto, ha dato la possibilità agli studenti di prendere coscienza del problema dell’abbandono dei rifiuti, con le relative conseguenze, e di una delle possibili soluzioni: il Plogging!

Un’altra proposta per l’anno scolastico 2022-2023 è stato il concorso video web “Plastica di qualità”, destinato alle Scuole secondarie di primo e secondo grado del territorio gestito da C.S.E.A. Quest’anno il concorso proponeva agli studenti e alle studentesse di ideare e realizzare un elaborato in formato video con lo scopo di sensibilizzare la cittadinanza nei confronti dell’uso consapevole della plastica, contrapposto ai danni che può causarne invece l’abbandono o, più in generale, un uso scorretto.

A trionfare è stata la classe 2B del Liceo Soleri Bertoni di Saluzzo che, con il video “Only Plastichannel”, ha conquistato il primo posto della classifica e il primo premio di 1500 euro sottoforma di buono spendibile in materiale o attività a scopo didattico; si sono aggiudicate rispettivamente il secondo e il terzo posto le classi 2A della Scuola secondaria di primo grado di Cavallermaggiore e la 2 Acc dello CNOS FAP di Fossano.

Anche la classe 2A della Scuola secondaria di primo grado di Barge e tutte le classi della Scuola secondaria di primo grado di Cavallermaggiore hanno ricevuto un premio speciale in buoni spendibili in materiale o attività a scopo didattico, rispettivamente per l’inclusività del video e per l’elevata partecipazione ed adesione al concorso.

I video sono disponibili sul sito web del Consorzio S.E.A. nella sezione “Edizione 2022-2023”: pertanto invitiamo i lettori a visitare il sito e guardare i video realizzati dalle classi partecipanti al concorso.

Il presidente del Consorzio S.E.A. Fulvio Rubiolo, presente alle premiazioni, commentando l’iniziativa, sottolinea: “Siamo contenti che tutti gli anni aderiscano scuole provenienti da Comuni diversi e che rimanga costante l’impegno sia nel mantenere pulito il nostro territorio sia nel mantenere viva la comunicazione sulle buone pratiche nei confronti della cittadinanza”.