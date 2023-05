Rinforzi per l'Emilia-Romagna: la colonna mobile dei Vigili del Fuoco di Cuneo raggiunge Ravenna

Allerta rossa in Emilia-Romagna anche per la giornata di oggi, lunedì 22 maggio. Allerta per rischio idrogeologico-idraulico in provincia di Bologna, Ravenna, Ferrara, Forlì Rimini e Cesena.

Il sito dell'Arpa informa che sono stati interessati da allagamenti 43 comuni, con 290 rance e si è resa necessaria la chiusura di circa 500 strade.

"Sono 871 i Vigili del Fuoco coinvolti - spiegano da Arpa - con 313 mezzi utilizzati e oltre 4 mila interventi".

Anche i Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo sono partiti, con una prima unità il 16 maggio, ad inizio emergenza, dandosi poi il cambio nelle giornate successive.

Ieri sera, verso le 20.15, la colonna mobile composta da nove unità ed automezzi con moduli ad alto pompaggio, è partita in direzione di Ravenna, per portare ulteriore supporto alla popolazione colpita da quest'ultimo grave evento.