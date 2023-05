Il Mellea ingrossato erode parte della della sponda, chiusa strada Collarelle a Levaldigi

In seguito al maltempo di queste ore, è stata disposta la chiusura di strada Collarelle in frazione Levaldigi – località Mattione – nel tratto del ponte sul fiume Mellea. Scopo del provvedimento, la pubblica incolumità: il fiume, con una portata aumentata dopo le piogge di sabato e domenica, ha eroso parte della sponda destra.

In via precauzionale si è dunque deciso di chiudere il tratto di strada. Ora saranno avviati i lavori di consolidamento della sponda, per permettere di riaprire il ponte il prima possibile.

Per quanto riguarda le deviazioni, chi arriva da Savigliano tramite via Suniglia per giungere a Levaldigi deve percorrere via Sorba.

Sul territorio saviglianese non si registrano altre particolari criticità. Nel corso del fine settimana Amministrazione, Uffici Comunali, Protezione Civile, Polizia Locale e Forze dell'Ordine sono state in costante contatto per monitorare la situazione, che è sempre stata sotto controllo.